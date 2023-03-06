https://ria.ru/20230306/spetsoperatsiya-1856131799.html

ВКС России уничтожили радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР

ВКС России уничтожили радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР - РИА Новости, 06.03.2023

ВКС России уничтожили радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки уничтожила радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР, а также поразила ЗРК "Бук-М1", сообщили РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T14:21

2023-03-06T14:21

2023-03-06T14:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

запорожская область

воздушно-космические силы россии

зрк с-300

бук (зенитный ракетный комплекс)

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки уничтожила радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР, а также поразила ЗРК "Бук-М1", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, армейской авиацией РФ под Гуляйполем (Запорожская область) была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Всего за минувшие сутки оперативно-тактическая и армейской авиация, ракетные войсками и артиллерия ВС РФ поразили 86 артиллерийских подразделений украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

запорожская область

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в мире, донецкая народная республика, запорожская область, воздушно-космические силы россии, зрк с-300, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина