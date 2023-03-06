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ВКС России уничтожили радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР - РИА Новости, 06.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/spetsoperatsiya-1856131799.html
ВКС России уничтожили радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР
ВКС России уничтожили радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР - РИА Новости, 06.03.2023
ВКС России уничтожили радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР
Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки уничтожила радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР, а также поразила ЗРК "Бук-М1", сообщили РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:21
2023-03-06T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
запорожская область
воздушно-космические силы россии
зрк с-300
бук (зенитный ракетный комплекс)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки уничтожила радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР, а также поразила ЗРК "Бук-М1", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, армейской авиацией РФ под Гуляйполем (Запорожская область) была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Всего за минувшие сутки оперативно-тактическая и армейской авиация, ракетные войсками и артиллерия ВС РФ поразили 86 артиллерийских подразделений украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах.
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донецкая народная республика
запорожская область
украина
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Минобороны РФ о потерях националистов и уничтоженной технике ВСУ
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в мире, донецкая народная республика, запорожская область, воздушно-космические силы россии, зрк с-300, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Воздушно-космические силы России, ЗРК С-300, Бук (зенитный ракетный комплекс), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
ВКС России уничтожили радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР

ВКС России за сутки уничтожили радар украинской системы ПВО С-300 в районе Андреевки в ДНР

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки уничтожила радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР, а также поразила ЗРК "Бук-М1", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"В районе населенного пункта Троицкое Донецкой народной республики уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса БУК-М1. В районе населенного пункта Андреевка Донецкой народной республики уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сообщении.
Кроме того, армейской авиацией РФ под Гуляйполем (Запорожская область) была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
Всего за минувшие сутки оперативно-тактическая и армейской авиация, ракетные войсками и артиллерия ВС РФ поразили 86 артиллерийских подразделений украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВоздушно-космические силы РоссииЗРК С-300Бук (зенитный ракетный комплекс)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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