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ВКС России уничтожили радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР
ВКС России уничтожили радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР - РИА Новости, 06.03.2023
ВКС России уничтожили радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР
Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки уничтожила радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР, а также поразила ЗРК "Бук-М1", сообщили РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:21
2023-03-06T14:21
2023-03-06T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
запорожская область
воздушно-космические силы россии
зрк с-300
бук (зенитный ракетный комплекс)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за минувшие сутки уничтожила радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР, а также поразила ЗРК "Бук-М1", сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, армейской авиацией РФ под Гуляйполем (Запорожская область) была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Всего за минувшие сутки оперативно-тактическая и армейской авиация, ракетные войсками и артиллерия ВС РФ поразили 86 артиллерийских подразделений украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны РФ о потерях националистов и уничтоженной технике ВСУ
2023-03-06-Брифинг И.Е.Конашенкова
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Воздушно-космические силы России, ЗРК С-300, Бук (зенитный ракетный комплекс), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
ВКС России уничтожили радар украинской системы ПВО С-300 в ДНР
ВКС России за сутки уничтожили радар украинской системы ПВО С-300 в районе Андреевки в ДНР