Соцвыплату назначили более 6,3 тысячи медработников в ДНР
Специальную соцвыплату назначили более 6,3 тысячи медицинских работников в ДНР
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Специальная соцвыплата назначена более 6,3 тысячи медицинских работников в ДНР, всего в новых регионах выплата произведена 15,5 тысячи медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда.
В конце февраля Соцфонд сообщал о назначении специальной соцвыплаты более чем 680 тысячам медиков по всей России, 14 тысяч из них были из новых регионов.
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"Специальная социальная выплата назначена более 6,3 тысячи медицинских работников Донецкой Народной Республики. Начиная со старта выплат в феврале общая сумма назначенных им средств составила 50 миллионов рублей. Всего в новых субъектах России выплата произведена 15,5 тысячи медработников на сумму 121 миллион рублей", - говорится в сообщении.
В Соцфонде обратили внимание, что выплаты назначаются в соответствии с реестрами сведений, представляемыми работодателями - медицинскими организациями в Социальный фонд России. Таким образом, самим медработникам не нужно обращаться в Соцфонд с заявлением или справками, чтобы получить выплату, она устанавливается и перечисляется автоматически.