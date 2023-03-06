https://ria.ru/20230306/sotsvyplaty-1856141556.html

Соцвыплату назначили более 6,3 тысячи медработников в ДНР

Соцвыплату назначили более 6,3 тысячи медработников в ДНР - РИА Новости, 06.03.2023

Соцвыплату назначили более 6,3 тысячи медработников в ДНР

Специальная соцвыплата назначена более 6,3 тысячи медицинских работников в ДНР, всего в новых регионах выплата произведена 15,5 тысячи медиков, сообщили РИА... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T14:57

2023-03-06T14:57

2023-03-06T14:57

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Специальная соцвыплата назначена более 6,3 тысячи медицинских работников в ДНР, всего в новых регионах выплата произведена 15,5 тысячи медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда.В конце февраля Соцфонд сообщал о назначении специальной соцвыплаты более чем 680 тысячам медиков по всей России, 14 тысяч из них были из новых регионов.В Соцфонде обратили внимание, что выплаты назначаются в соответствии с реестрами сведений, представляемыми работодателями - медицинскими организациями в Социальный фонд России. Таким образом, самим медработникам не нужно обращаться в Соцфонд с заявлением или справками, чтобы получить выплату, она устанавливается и перечисляется автоматически.

https://ria.ru/20230304/krym-1855810928.html

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донецкая народная республика, общество, россия