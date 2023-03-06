В Венгрии призвали заключить соглашение о прекращении огня на Украине
Глава МИД Венгрии Сийярто призвал заключить соглашение о прекращении огня на Украине
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Политика европейских стран по Украине не работает, урегулировать конфликт возможно только посредством прекращения огня, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью шведскому телеканалу SVT.
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"Первая цель — предотвратить гибель людей, и это означает соглашение о прекращении огня, и ничего больше", — заявил он.
По его мнению, накачка Украины оружием со стороны европейских стран не приближает конец конфликта. Он также добавил, что введенные Евросоюзом экономические санкции против России показали свою неэффективность в урегулировании украинского кризиса.
Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер обвинил ЕС и НАТО во вмешательстве в конфликт на Украине.
Будапешт с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Киеву. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять такие грузы на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку транспорт с вооружением может стать законной военной целью.
В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.