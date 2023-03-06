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В Венгрии призвали заключить соглашение о прекращении огня на Украине

В Венгрии призвали заключить соглашение о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 06.03.2023

В Венгрии призвали заключить соглашение о прекращении огня на Украине

Политика европейских стран по Украине не работает, урегулировать конфликт возможно только посредством прекращения огня, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T04:35

2023-03-06T04:35

2023-03-06T04:37

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украина

венгрия

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петер сийярто

ласло кевер

евросоюз

нато

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Политика европейских стран по Украине не работает, урегулировать конфликт возможно только посредством прекращения огня, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью шведскому телеканалу SVT.По его мнению, накачка Украины оружием со стороны европейских стран не приближает конец конфликта. Он также добавил, что введенные Евросоюзом экономические санкции против России показали свою неэффективность в урегулировании украинского кризиса.Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер обвинил ЕС и НАТО во вмешательстве в конфликт на Украине.Будапешт с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Киеву. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять такие грузы на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку транспорт с вооружением может стать законной военной целью.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.

https://ria.ru/20230227/vengriya-1854723128.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, венгрия, россия, петер сийярто, ласло кевер, евросоюз, нато