Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии призвали заключить соглашение о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:35 06.03.2023 (обновлено: 04:37 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/soglashenie-1856041162.html
В Венгрии призвали заключить соглашение о прекращении огня на Украине
В Венгрии призвали заключить соглашение о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 06.03.2023
В Венгрии призвали заключить соглашение о прекращении огня на Украине
Политика европейских стран по Украине не работает, урегулировать конфликт возможно только посредством прекращения огня, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T04:35
2023-03-06T04:37
в мире
украина
венгрия
россия
петер сийярто
ласло кевер
евросоюз
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804095725_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81f076043e73b866b2879bc5d0a2a8cd.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Политика европейских стран по Украине не работает, урегулировать конфликт возможно только посредством прекращения огня, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью шведскому телеканалу SVT.По его мнению, накачка Украины оружием со стороны европейских стран не приближает конец конфликта. Он также добавил, что введенные Евросоюзом экономические санкции против России показали свою неэффективность в урегулировании украинского кризиса.Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер обвинил ЕС и НАТО во вмешательстве в конфликт на Украине.Будапешт с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Киеву. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять такие грузы на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку транспорт с вооружением может стать законной военной целью.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.
https://ria.ru/20230227/vengriya-1854723128.html
украина
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804095725_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_c75f69fac7fe8de032d50a597652a999.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, россия, петер сийярто, ласло кевер, евросоюз, нато
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Ласло Кевер, Евросоюз, НАТО
В Венгрии призвали заключить соглашение о прекращении огня на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал заключить соглашение о прекращении огня на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Политика европейских стран по Украине не работает, урегулировать конфликт возможно только посредством прекращения огня, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью шведскому телеканалу SVT.
«
"Первая цель — предотвратить гибель людей, и это означает соглашение о прекращении огня, и ничего больше", — заявил он.
По его мнению, накачка Украины оружием со стороны европейских стран не приближает конец конфликта. Он также добавил, что введенные Евросоюзом экономические санкции против России показали свою неэффективность в урегулировании украинского кризиса.
Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер обвинил ЕС и НАТО во вмешательстве в конфликт на Украине.
Будапешт с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Киеву. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять такие грузы на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку транспорт с вооружением может стать законной военной целью.
В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
В Венгрии опасаются отправки войск стран Евросоюза на Украину
27 февраля, 22:22
 
В миреУкраинаВенгрияРоссияПетер СийяртоЛасло КеверЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала