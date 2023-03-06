https://ria.ru/20230306/sneg-1856147716.html
Коммунальные службы Москвы очищают городские пространства от снега
Коммунальные службы Москвы очищают городские пространства от снега - РИА Новости, 06.03.2023
Коммунальные службы Москвы очищают городские пространства от снега
Столичные коммунальные службы ведут работы по очистке города от снега, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T15:14
2023-03-06T15:14
2023-03-06T15:14
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Столичные коммунальные службы ведут работы по очистке города от снега, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств, погрузке и вывозу снега. Под особым контролем - пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что также очищаются водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод. В течение всего светового дня продолжается очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. "Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - говорится в публикации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Столичные коммунальные службы ведут работы по очистке города от снега, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств, погрузке и вывозу снега. Под особым контролем - пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК
, соцобъектам", - говорится в сообщении комплекса
.
Отмечается, что также очищаются водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод. В течение всего светового дня продолжается очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - говорится в публикации.
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