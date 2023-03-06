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ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 06.03.2023

ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Российские военнослужащие уничтожили на донецком направлении склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады украинских военных, заявили в понедельник в... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T13:51

2023-03-06T13:51

2023-03-06T14:05

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на донецком направлении склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады украинских военных, заявили в понедельник в Минобороны РФ.В районе населенного пункта Дачное в ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады украинских военных, а в районе Часова Яра уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.Кроме того, на Херсонском направлении огнем артиллерии уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и одна самоходная гаубица "Акация".

https://ria.ru/20230306/piloty-1856127882.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина