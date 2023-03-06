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ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 06.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 06.03.2023 (обновлено: 14:05 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/sklad-1856125095.html
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР - РИА Новости, 06.03.2023
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР
Российские военнослужащие уничтожили на донецком направлении склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады украинских военных, заявили в понедельник в... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:51
2023-03-06T14:05
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на донецком направлении склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады украинских военных, заявили в понедельник в Минобороны РФ.В районе населенного пункта Дачное в ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады украинских военных, а в районе Часова Яра уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.Кроме того, на Херсонском направлении огнем артиллерии уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и одна самоходная гаубица "Акация".
https://ria.ru/20230306/piloty-1856127882.html
россия
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

ВС России уничтожили склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на донецком направлении склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады украинских военных, заявили в понедельник в Минобороны РФ.

В районе населенного пункта Дачное в ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады украинских военных, а в районе Часова Яра уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Кроме того, на Херсонском направлении огнем артиллерии уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и одна самоходная гаубица "Акация".
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