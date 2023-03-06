ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ в ДНР
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на донецком направлении склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады украинских военных, заявили в понедельник в Минобороны РФ.
В районе населенного пункта Дачное в ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады украинских военных, а в районе Часова Яра уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
Кроме того, на Херсонском направлении огнем артиллерии уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и одна самоходная гаубица "Акация".
В районе населенного пункта Дачное в ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады украинских военных, а в районе Часова Яра уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
Кроме того, на Херсонском направлении огнем артиллерии уничтожены три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и одна самоходная гаубица "Акация".