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Путин призвал курганского губернатора уделять внимание борьбе с наркоманией - РИА Новости, 06.03.2023
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14:39 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/shumkov-1856137059.html
Путин призвал курганского губернатора уделять внимание борьбе с наркоманией
Путин призвал курганского губернатора уделять внимание борьбе с наркоманией - РИА Новости, 06.03.2023
Путин призвал курганского губернатора уделять внимание борьбе с наркоманией
Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос со строительством онкодиспансера в Курганской области, дав соответствующее поручение, а также попросил... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:39
2023-03-06T14:39
россия
курганская область
владимир путин
вадим шумков
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос со строительством онкодиспансера в Курганской области, дав соответствующее поручение, а также попросил губернатора региона уделять особое внимание борьбе с наркоманией. "Вы уже сказали про образование, про школы, про строительство, сами затронули и вопросы, которые требуют особого внимания. Да, онкодиспансер нужен. Татьяна Алексеевна Голикова такое поручение получит – проработать вместе с Вами, с соответствующими заинтересованными ведомствами эти вопросы", - сказал Путин на встрече с главой региона Вадимом Шумковым. Также глава государства высказался о борьбе с социально значимыми заболеваниями. "Да, ситуация есть, я вижу, она имеет позитивную динамику, но прошу Вас уделять этому особое внимание – так же, как и борьбе с наркоманией. Здесь есть медицинские аспекты, есть правоохранительные аспекты, их много. Просто одними правоохранительными средствами здесь проблему не решить, нужно работать всем вместе. Надеюсь на Вашу активную позицию по этому направлению.
https://ria.ru/20230306/ekonomika-1856135414.html
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россия, курганская область, владимир путин, вадим шумков, общество
Россия, Курганская область, Владимир Путин, Вадим Шумков, Общество
Путин призвал курганского губернатора уделять внимание борьбе с наркоманией

Путин призвал курганского губернатора Шумкова уделять особое внимание борьбе с наркоманией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос со строительством онкодиспансера в Курганской области, дав соответствующее поручение, а также попросил губернатора региона уделять особое внимание борьбе с наркоманией.
"Вы уже сказали про образование, про школы, про строительство, сами затронули и вопросы, которые требуют особого внимания. Да, онкодиспансер нужен. Татьяна Алексеевна Голикова такое поручение получит – проработать вместе с Вами, с соответствующими заинтересованными ведомствами эти вопросы", - сказал Путин на встрече с главой региона Вадимом Шумковым.
Глава Курганской области Вадим Шумков - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
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Вчера, 14:33
Также глава государства высказался о борьбе с социально значимыми заболеваниями.
"Да, ситуация есть, я вижу, она имеет позитивную динамику, но прошу Вас уделять этому особое внимание – так же, как и борьбе с наркоманией. Здесь есть медицинские аспекты, есть правоохранительные аспекты, их много. Просто одними правоохранительными средствами здесь проблему не решить, нужно работать всем вместе. Надеюсь на Вашу активную позицию по этому направлению.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
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Вчера, 14:18
 
РоссияКурганская областьВладимир ПутинВадим ШумковОбщество
 
 
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