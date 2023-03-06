https://ria.ru/20230306/shumkov-1856137059.html
Путин призвал курганского губернатора уделять внимание борьбе с наркоманией
Путин призвал курганского губернатора уделять внимание борьбе с наркоманией - РИА Новости, 06.03.2023
Путин призвал курганского губернатора уделять внимание борьбе с наркоманией
Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос со строительством онкодиспансера в Курганской области, дав соответствующее поручение, а также попросил... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:39
2023-03-06T14:39
2023-03-06T14:39
россия
курганская область
владимир путин
вадим шумков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855112684_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_c4a5fb09d7292706a5302d6c571ba1c4.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос со строительством онкодиспансера в Курганской области, дав соответствующее поручение, а также попросил губернатора региона уделять особое внимание борьбе с наркоманией. "Вы уже сказали про образование, про школы, про строительство, сами затронули и вопросы, которые требуют особого внимания. Да, онкодиспансер нужен. Татьяна Алексеевна Голикова такое поручение получит – проработать вместе с Вами, с соответствующими заинтересованными ведомствами эти вопросы", - сказал Путин на встрече с главой региона Вадимом Шумковым. Также глава государства высказался о борьбе с социально значимыми заболеваниями. "Да, ситуация есть, я вижу, она имеет позитивную динамику, но прошу Вас уделять этому особое внимание – так же, как и борьбе с наркоманией. Здесь есть медицинские аспекты, есть правоохранительные аспекты, их много. Просто одними правоохранительными средствами здесь проблему не решить, нужно работать всем вместе. Надеюсь на Вашу активную позицию по этому направлению.
https://ria.ru/20230306/ekonomika-1856135414.html
https://ria.ru/20230306/bezrabotitsa-1856131456.html
россия
курганская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855112684_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_ea59fca770c8bd1e612d4f52b1af0969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курганская область, владимир путин, вадим шумков, общество
Россия, Курганская область, Владимир Путин, Вадим Шумков, Общество
Путин призвал курганского губернатора уделять внимание борьбе с наркоманией
Путин призвал курганского губернатора Шумкова уделять особое внимание борьбе с наркоманией
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос со строительством онкодиспансера в Курганской области, дав соответствующее поручение, а также попросил губернатора региона уделять особое внимание борьбе с наркоманией.
"Вы уже сказали про образование, про школы, про строительство, сами затронули и вопросы, которые требуют особого внимания. Да, онкодиспансер нужен. Татьяна Алексеевна Голикова такое поручение получит – проработать вместе с Вами, с соответствующими заинтересованными ведомствами эти вопросы", - сказал Путин на встрече с главой региона Вадимом Шумковым
.
Путин предложил курганскому губернатору проработать с МЭР льготы для ТОРов
Также глава государства высказался о борьбе с социально значимыми заболеваниями.
"Да, ситуация есть, я вижу, она имеет позитивную динамику, но прошу Вас уделять этому особое внимание – так же, как и борьбе с наркоманией. Здесь есть медицинские аспекты, есть правоохранительные аспекты, их много. Просто одними правоохранительными средствами здесь проблему не решить, нужно работать всем вместе. Надеюсь на Вашу активную позицию по этому направлению.
Путин попросил главу Курганской области обратить внимание на рынок труда