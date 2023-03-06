https://ria.ru/20230306/shumkov-1856137059.html

Путин призвал курганского губернатора уделять внимание борьбе с наркоманией

Путин призвал курганского губернатора уделять внимание борьбе с наркоманией - РИА Новости, 06.03.2023

Путин призвал курганского губернатора уделять внимание борьбе с наркоманией

Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос со строительством онкодиспансера в Курганской области, дав соответствующее поручение, а также попросил... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T14:39

2023-03-06T14:39

2023-03-06T14:39

россия

курганская область

владимир путин

вадим шумков

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос со строительством онкодиспансера в Курганской области, дав соответствующее поручение, а также попросил губернатора региона уделять особое внимание борьбе с наркоманией. "Вы уже сказали про образование, про школы, про строительство, сами затронули и вопросы, которые требуют особого внимания. Да, онкодиспансер нужен. Татьяна Алексеевна Голикова такое поручение получит – проработать вместе с Вами, с соответствующими заинтересованными ведомствами эти вопросы", - сказал Путин на встрече с главой региона Вадимом Шумковым. Также глава государства высказался о борьбе с социально значимыми заболеваниями. "Да, ситуация есть, я вижу, она имеет позитивную динамику, но прошу Вас уделять этому особое внимание – так же, как и борьбе с наркоманией. Здесь есть медицинские аспекты, есть правоохранительные аспекты, их много. Просто одними правоохранительными средствами здесь проблему не решить, нужно работать всем вместе. Надеюсь на Вашу активную позицию по этому направлению.

https://ria.ru/20230306/ekonomika-1856135414.html

https://ria.ru/20230306/bezrabotitsa-1856131456.html

россия

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курганская область, владимир путин, вадим шумков, общество