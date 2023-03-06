https://ria.ru/20230306/shos-1856043404.html

Россия поддерживает Минск в стремлении ускорить вступление в ШОС

Россия поддерживает Минск в стремлении ускорить вступление в ШОС - РИА Новости, 06.03.2023

Россия поддерживает Минск в стремлении ускорить вступление в ШОС

Минск намерен добиваться ускоренного процесса вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества, Россия, как и другие государства, поддерживает его в этом... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T06:24

2023-03-06T06:24

2023-03-06T06:30

в мире

россия

минск

иран

бахтиер хакимов

шос

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ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Минск намерен добиваться ускоренного процесса вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества, Россия, как и другие государства, поддерживает его в этом стремлении, заявил в интервью российским журналистам спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов. "Если много стран интересуется организацией, значит, она привлекает. Не потому, что это какой-то отличный бренд. За 20 с лишним лет ШОС накопила огромный потенциал взаимодействия, опыт практической работы на разных направлениях. ШОС создавалась на основе договоренностей об укреплении мер доверия в регионе как многопрофильная организация. За прошедшие годы совместными усилиями удалось создать условия, которые позволяют нам продвигаться вперед", - заявил Хакимов, отвечая на вопрос о том, чем организация привлекает новых участников. Он отметил, что количество желающих присоединиться к ШОС действительно обширно. "Это не только Иран, который в ближайшее время вступит в ШОС. Кроме того, идет процесс приема Белоруссии. Россия, как и другие государства, поддерживает стремление Минска в ускоренном порядке стать членом ШОС. Главное, чтобы это совпадало с возможностями национальных законодательств", - указал Хакимов. По его словам, совокупный потенциал организации очень большой, пространство ШОС охватывает территорию от южной и юго-восточной Азии до Европы, а сегодня прирастает ближневосточным измерением, тем самым усиливается привлекательность этого межгосударственного объединения. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.

https://ria.ru/20230301/shos-1855201849.html

https://ria.ru/20230301/bezopasnost-1855075156.html

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в мире, россия, минск, иран, бахтиер хакимов, шос