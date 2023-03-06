Россия поддерживает Минск в стремлении ускорить вступление в ШОС
Хакимов: Россия поддерживает Минск в стремлении ускорить процесс вступления в ШОС
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ. Архивное фото
ПЕКИН, 6 мар – РИА Новости. Минск намерен добиваться ускоренного процесса вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества, Россия, как и другие государства, поддерживает его в этом стремлении, заявил в интервью российским журналистам спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов.
"Если много стран интересуется организацией, значит, она привлекает. Не потому, что это какой-то отличный бренд. За 20 с лишним лет ШОС накопила огромный потенциал взаимодействия, опыт практической работы на разных направлениях. ШОС создавалась на основе договоренностей об укреплении мер доверия в регионе как многопрофильная организация. За прошедшие годы совместными усилиями удалось создать условия, которые позволяют нам продвигаться вперед", - заявил Хакимов, отвечая на вопрос о том, чем организация привлекает новых участников.
Он отметил, что количество желающих присоединиться к ШОС действительно обширно.
"Это не только Иран, который в ближайшее время вступит в ШОС. Кроме того, идет процесс приема Белоруссии. Россия, как и другие государства, поддерживает стремление Минска в ускоренном порядке стать членом ШОС. Главное, чтобы это совпадало с возможностями национальных законодательств", - указал Хакимов.
По его словам, совокупный потенциал организации очень большой, пространство ШОС охватывает территорию от южной и юго-восточной Азии до Европы, а сегодня прирастает ближневосточным измерением, тем самым усиливается привлекательность этого межгосударственного объединения.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.