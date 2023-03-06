https://ria.ru/20230306/rentgen-1856231026.html

Больницы МО получили свыше 40 цифровых аппаратов для рентгена в 2022 году

Больницы МО получили свыше 40 цифровых аппаратов для рентгена в 2022 году - РИА Новости, 06.03.2023

Больницы МО получили свыше 40 цифровых аппаратов для рентгена в 2022 году

В 2022 году медицинские учреждения Подмосковья получили 43 цифровых аппарата для рентгена общей стоимостью 813 миллионов рублей. Такой информацией поделилась... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T19:26

2023-03-06T19:26

2023-03-06T19:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В 2022 году медицинские учреждения Подмосковья получили 43 цифровых аппарата для рентгена общей стоимостью 813 миллионов рублей. Такой информацией поделилась первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360".Закупить новое оборудование поручил губернатор региона Андрей Воробьев в рамках национального проекта "Здравоохранение". Благодаря новой медицинской технике сотрудники больницы смогут проводить высокоточную диагностику. Аппараты способны создавать снимки высокого разрешения при минимальном излучении.Один из аппаратов разместили в детской поликлинике № 2 Жуковской больницы. Подобный кабинет стал вторым в учреждении.Пройти обследование с помощью нового оборудования можно бесплатно в рамках ОМС. Записаться на прием к специалисту можно по телефону 122, через региональный портал "Госуслуги" или инфомат в поликлинике.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)