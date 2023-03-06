Рейтинг@Mail.ru
Больницы МО получили свыше 40 цифровых аппаратов для рентгена в 2022 году - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
19:26 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/rentgen-1856231026.html
Больницы МО получили свыше 40 цифровых аппаратов для рентгена в 2022 году
Больницы МО получили свыше 40 цифровых аппаратов для рентгена в 2022 году - РИА Новости, 06.03.2023
Больницы МО получили свыше 40 цифровых аппаратов для рентгена в 2022 году
В 2022 году медицинские учреждения Подмосковья получили 43 цифровых аппарата для рентгена общей стоимостью 813 миллионов рублей. Такой информацией поделилась... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T19:26
2023-03-06T19:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856229362_0:194:3296:2048_1920x0_80_0_0_12cc0d51cb6928499c086ba684d483e2.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В 2022 году медицинские учреждения Подмосковья получили 43 цифровых аппарата для рентгена общей стоимостью 813 миллионов рублей. Такой информацией поделилась первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360".Закупить новое оборудование поручил губернатор региона Андрей Воробьев в рамках национального проекта "Здравоохранение". Благодаря новой медицинской технике сотрудники больницы смогут проводить высокоточную диагностику. Аппараты способны создавать снимки высокого разрешения при минимальном излучении.Один из аппаратов разместили в детской поликлинике № 2 Жуковской больницы. Подобный кабинет стал вторым в учреждении.Пройти обследование с помощью нового оборудования можно бесплатно в рамках ОМС. Записаться на прием к специалисту можно по телефону 122, через региональный портал "Госуслуги" или инфомат в поликлинике.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856229362_565:0:3296:2048_1920x0_80_0_0_e595247c7182cf85b9b36940b4e39667.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Больницы МО получили свыше 40 цифровых аппаратов для рентгена в 2022 году

© РИА Новости / Илья ПиталевМонитор с изображение рентгеновского снимка позвоночника в операционной
Монитор с изображение рентгеновского снимка позвоночника в операционной - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В 2022 году медицинские учреждения Подмосковья получили 43 цифровых аппарата для рентгена общей стоимостью 813 миллионов рублей. Такой информацией поделилась первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова, сообщил телеканал "360".
Закупить новое оборудование поручил губернатор региона Андрей Воробьев в рамках национального проекта "Здравоохранение". Благодаря новой медицинской технике сотрудники больницы смогут проводить высокоточную диагностику. Аппараты способны создавать снимки высокого разрешения при минимальном излучении.
«
"На аппарате можно выполнять флюорографические, рентгенологические и рентгеноскопические обследования. Он оснащен программами для определения степени плоскостопия и сколиоза, новый кабинет будет работать в две смены", – отметила заведующая отделением лучевой диагностики Анна Татаринова.
Один из аппаратов разместили в детской поликлинике № 2 Жуковской больницы. Подобный кабинет стал вторым в учреждении.
Пройти обследование с помощью нового оборудования можно бесплатно в рамках ОМС. Записаться на прием к специалисту можно по телефону 122, через региональный портал "Госуслуги" или инфомат в поликлинике.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала