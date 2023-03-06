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"Растяжка с гранатой" в жилом доме в Москве оказалась муляжом
"Растяжка с гранатой" в жилом доме в Москве оказалась муляжом - РИА Новости, 06.03.2023
"Растяжка с гранатой" в жилом доме в Москве оказалась муляжом
Обнаруженная растяжка с похожим на гранату предметом в жилом доме на юго-западе Москвы оказалась обычным муляжом, правоохранители ищут "шутника", рассказал РИА... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:24
2023-03-06T12:24
2023-03-06T12:42
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Обнаруженная растяжка с похожим на гранату предметом в жилом доме на юго-западе Москвы оказалась обычным муляжом, правоохранители ищут "шутника", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее ряд СМИ сообщил об обнаружении на двери в подъезд жилого дома на улице Знаменские Садки (район Северное Бутово) растяжки с боевой гранатой. На место происшествия вызвали сапёров.В пресс-службе столичного главка МВД рассказали РИА Новости, что в понедельник в полицию поступило сообщение об обнаружении предмета, "внешне схожего с боеприпасом", в подъезде жилого дома на улице Знаменские Садки.В ходе проверки было установлено, что находка "не является боеприпасом" и "никакой общественной опасности не представляет". По данному факту проводится проверка, добавили в пресс-службе.В свою очередь информированный источник агентства уточнил, что найденный предмет - обычная страйкбольная граната.
https://ria.ru/20230302/evakuatsiya-1855446526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
"Растяжка с гранатой" в жилом доме в Москве оказалась муляжом
"Растяжка с гранатой" в жилом доме в Москве на улице Знаменские Садки оказалась муляжом
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Обнаруженная растяжка с похожим на гранату предметом в жилом доме на юго-западе Москвы оказалась обычным муляжом, правоохранители ищут "шутника", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее ряд СМИ сообщил об обнаружении на двери в подъезд жилого дома на улице Знаменские Садки (район Северное Бутово) растяжки с боевой гранатой. На место происшествия вызвали сапёров.
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"Ложная тревога: на входную дверь повесили муляж, похожий на гранату", - сказал собеседник агентства. По его словам, правоохранительные органы приступили к поиску "шутника", установившего муляж.
В пресс-службе столичного главка МВД рассказали РИА Новости, что в понедельник в полицию поступило сообщение об обнаружении предмета, "внешне схожего с боеприпасом", в подъезде жилого дома на улице Знаменские Садки.
В ходе проверки было установлено, что находка "не является боеприпасом" и "никакой общественной опасности не представляет". По данному факту проводится проверка, добавили в пресс-службе.
В свою очередь информированный источник агентства уточнил, что найденный предмет - обычная страйкбольная граната.
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