https://ria.ru/20230306/rastyazhka-1856101225.html

"Растяжка с гранатой" в жилом доме в Москве оказалась муляжом

"Растяжка с гранатой" в жилом доме в Москве оказалась муляжом - РИА Новости, 06.03.2023

"Растяжка с гранатой" в жилом доме в Москве оказалась муляжом

Обнаруженная растяжка с похожим на гранату предметом в жилом доме на юго-западе Москвы оказалась обычным муляжом, правоохранители ищут "шутника", рассказал РИА... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T12:24

2023-03-06T12:24

2023-03-06T12:42

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Обнаруженная растяжка с похожим на гранату предметом в жилом доме на юго-западе Москвы оказалась обычным муляжом, правоохранители ищут "шутника", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее ряд СМИ сообщил об обнаружении на двери в подъезд жилого дома на улице Знаменские Садки (район Северное Бутово) растяжки с боевой гранатой. На место происшествия вызвали сапёров.В пресс-службе столичного главка МВД рассказали РИА Новости, что в понедельник в полицию поступило сообщение об обнаружении предмета, "внешне схожего с боеприпасом", в подъезде жилого дома на улице Знаменские Садки.В ходе проверки было установлено, что находка "не является боеприпасом" и "никакой общественной опасности не представляет". По данному факту проводится проверка, добавили в пресс-службе.В свою очередь информированный источник агентства уточнил, что найденный предмет - обычная страйкбольная граната.

https://ria.ru/20230302/evakuatsiya-1855446526.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва