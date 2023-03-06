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Каждый шестой житель ФРГ с трудом оплачивает бытовые расходы, показал опрос - РИА Новости, 06.03.2023
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13:18 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/raskhody-1856116250.html
Каждый шестой житель ФРГ с трудом оплачивает бытовые расходы, показал опрос
Каждый шестой житель ФРГ с трудом оплачивает бытовые расходы, показал опрос - РИА Новости, 06.03.2023
Каждый шестой житель ФРГ с трудом оплачивает бытовые расходы, показал опрос
Каждый шестой житель Германии (16,9%) с трудом оплачивает бытовые расходы из-за возросшей инфляции, свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:18
2023-03-06T13:18
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Каждый шестой житель Германии (16,9%) с трудом оплачивает бытовые расходы из-за возросшей инфляции, свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу Postbank и попавшего в распоряжение издания Welt. В исследовании указывается, что количество людей, сталкивающихся со сложностями при оплате бытовых расходов, выросло на 54% по сравнению с началом 2022 года. По результатам исследования, 58,1% респондентов заявили, что стали тратить значительно больше из-за возросшей инфляции. Лишь 3,6% практически не заметили роста цен. Кроме того, 34,8% участников были вынуждены начать тратить свои сбережения, а около 20% ответили, что сбережений у них нет. Подавляющее большинство (семь из десяти) заявили, что из-за инфляции стали меньше покупать. Лишь 31,8% опрошенных верят в то, что их уровень жизни будет стабильным, в то время как более половины (51,6%) ожидают в будущем дальнейшего ухудшения уровня жизни. В исследовании приняли участие 2100 человек старше 18 лет. В прошлом году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с рекордными за десятилетия показателями инфляции на фоне энергетического кризиса, вызванного, во многом, санкциями против России. Согласно Федеральному статистическому управлению Германии, в январе и феврале этого года инфляция стабилизировалась на уровне 8,7%.
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германия, европа, россия, в мире
Германия, Европа, Россия, В мире
Каждый шестой житель ФРГ с трудом оплачивает бытовые расходы, показал опрос

Welt: каждый шестой житель Германии с трудом оплачивает бытовые расходы из-за инфляции

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Каждый шестой житель Германии (16,9%) с трудом оплачивает бытовые расходы из-за возросшей инфляции, свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу Postbank и попавшего в распоряжение издания Welt.
В исследовании указывается, что количество людей, сталкивающихся со сложностями при оплате бытовых расходов, выросло на 54% по сравнению с началом 2022 года.
По результатам исследования, 58,1% респондентов заявили, что стали тратить значительно больше из-за возросшей инфляции. Лишь 3,6% практически не заметили роста цен.
Кроме того, 34,8% участников были вынуждены начать тратить свои сбережения, а около 20% ответили, что сбережений у них нет.
Девушка около прилавка с овощами в магазине в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Призрак голода. Чем Европа расплачивается за антироссийские санкции
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Подавляющее большинство (семь из десяти) заявили, что из-за инфляции стали меньше покупать.
Лишь 31,8% опрошенных верят в то, что их уровень жизни будет стабильным, в то время как более половины (51,6%) ожидают в будущем дальнейшего ухудшения уровня жизни.
В исследовании приняли участие 2100 человек старше 18 лет.
В прошлом году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с рекордными за десятилетия показателями инфляции на фоне энергетического кризиса, вызванного, во многом, санкциями против России. Согласно Федеральному статистическому управлению Германии, в январе и феврале этого года инфляция стабилизировалась на уровне 8,7%.
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