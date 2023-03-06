https://ria.ru/20230306/raskhody-1856116250.html

Каждый шестой житель ФРГ с трудом оплачивает бытовые расходы, показал опрос

Каждый шестой житель ФРГ с трудом оплачивает бытовые расходы, показал опрос - РИА Новости, 06.03.2023

Каждый шестой житель ФРГ с трудом оплачивает бытовые расходы, показал опрос

Каждый шестой житель Германии (16,9%) с трудом оплачивает бытовые расходы из-за возросшей инфляции, свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T13:18

2023-03-06T13:18

2023-03-06T13:18

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Каждый шестой житель Германии (16,9%) с трудом оплачивает бытовые расходы из-за возросшей инфляции, свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу Postbank и попавшего в распоряжение издания Welt. В исследовании указывается, что количество людей, сталкивающихся со сложностями при оплате бытовых расходов, выросло на 54% по сравнению с началом 2022 года. По результатам исследования, 58,1% респондентов заявили, что стали тратить значительно больше из-за возросшей инфляции. Лишь 3,6% практически не заметили роста цен. Кроме того, 34,8% участников были вынуждены начать тратить свои сбережения, а около 20% ответили, что сбережений у них нет. Подавляющее большинство (семь из десяти) заявили, что из-за инфляции стали меньше покупать. Лишь 31,8% опрошенных верят в то, что их уровень жизни будет стабильным, в то время как более половины (51,6%) ожидают в будущем дальнейшего ухудшения уровня жизни. В исследовании приняли участие 2100 человек старше 18 лет. В прошлом году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с рекордными за десятилетия показателями инфляции на фоне энергетического кризиса, вызванного, во многом, санкциями против России. Согласно Федеральному статистическому управлению Германии, в январе и феврале этого года инфляция стабилизировалась на уровне 8,7%.

https://ria.ru/20230302/golod-1855075295.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230301/zakharova-1855018005.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

германия, европа, россия, в мире