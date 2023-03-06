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Молдавия рассчитывает на помощь ЕС в вопросе приобретения систем ПВО - РИА Новости, 06.03.2023
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20:01 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/pvo-1856235227.html
Молдавия рассчитывает на помощь ЕС в вопросе приобретения систем ПВО
Молдавия рассчитывает на помощь ЕС в вопросе приобретения систем ПВО - РИА Новости, 06.03.2023
Молдавия рассчитывает на помощь ЕС в вопросе приобретения систем ПВО
Спикер парламента Молдавии, глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что рассчитывает на помощь европейских властей в вопросе... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T20:01
2023-03-06T20:01
в мире
молдавия
игорь гросу
майя санду
нато
евросоюз
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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии, глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что рассчитывает на помощь европейских властей в вопросе приобретения систем ПВО. "У нас не такая большая территория, чтобы нам нужно было много систем ПВО, это позволит установить меньше систем, чтобы следить за воздушным пространством. Я знаю, что будет такая помощь, готовность выразили европейские власти, речь идет о программе European Peace Facility, они проведут анализ у нас, скажут, что Молдавии нужны такие-то системы", - заявил Гросу в эфире радиостанции "Молдова", подтвердил, что подобные дискуссии уже ведутся. По его словам, приобретение систем ПВО - один из приоритетов Молдавии, поскольку речь идет о защите гражданской авиации, об инфраструктуре республики. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО.
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в мире, молдавия, игорь гросу, майя санду, нато, евросоюз
В мире, Молдавия, Игорь Гросу, Майя Санду, НАТО, Евросоюз
Молдавия рассчитывает на помощь ЕС в вопросе приобретения систем ПВО

Спикер парламента Гросу: Молдавия надеется на помощь ЕС в вопросе приобретения сил ПВО

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Спикер парламента Молдавии, глава правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что рассчитывает на помощь европейских властей в вопросе приобретения систем ПВО.
"У нас не такая большая территория, чтобы нам нужно было много систем ПВО, это позволит установить меньше систем, чтобы следить за воздушным пространством. Я знаю, что будет такая помощь, готовность выразили европейские власти, речь идет о программе European Peace Facility, они проведут анализ у нас, скажут, что Молдавии нужны такие-то системы", - заявил Гросу в эфире радиостанции "Молдова", подтвердил, что подобные дискуссии уже ведутся.
По его словам, приобретение систем ПВО - один из приоритетов Молдавии, поскольку речь идет о защите гражданской авиации, об инфраструктуре республики.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Также представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие, в частности, речь идет о необходимости создания системы ПВО.
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
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5 марта, 18:24
 
В миреМолдавияИгорь ГросуМайя СандуНАТОЕвросоюз
 
 
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