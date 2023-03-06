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На поддержку организаций сферы промышленности выделят 21,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 06.03.2023
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10:56 06.03.2023 (обновлено: 12:15 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/promyshlennost-1856074164.html
На поддержку организаций сферы промышленности выделят 21,5 миллиарда рублей
На поддержку организаций сферы промышленности выделят 21,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 06.03.2023
На поддержку организаций сферы промышленности выделят 21,5 миллиарда рублей
Российское правительство выделит около 21,5 миллиарда рублей на поддержку системообразующих организаций в сфере промышленности и торговли, сообщил в понедельник РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T10:56
2023-03-06T12:15
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российское правительство выделит около 21,5 миллиарда рублей на поддержку системообразующих организаций в сфере промышленности и торговли, сообщил в понедельник на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин."В прошлом году правительство запустило программу кредитной поддержки системообразующих организаций, действующих в сфере промышленности и торговли. Из бюджета были выделены существенные ресурсы, они позволили банкам предложить предприятиям льготные ставки по займам на пополнение оборотных средств. Мы помогли сотням компаний, которые имеют ключевое значение для нашей экономики, пройти наиболее сложный период после появления новых вызовов", - сказал он и озвучил новые меры поддержки."Мы выделим еще около 21,5 миллиарда рублей на завершение этой программы", - сказал Мишустин.По его словам, это решение позволит до конца действия кредитных договоров сроком до одного года не менять утвержденные в них льготные ставки, и оно коснется почти 800 предприятий-заемщиков.Премьер напомнил, что такие меры поддержки помогли сократить время адаптации, оперативно перестроить товарные цепочки и сохранить необходимые рабочие места.
https://ria.ru/20230304/dollar-1855730498.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
На поддержку организаций сферы промышленности выделят 21,5 миллиарда рублей

Мишустин: на поддержку организаций сферы промышленности выделят еще 21,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российское правительство выделит около 21,5 миллиарда рублей на поддержку системообразующих организаций в сфере промышленности и торговли, сообщил в понедельник на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
"В прошлом году правительство запустило программу кредитной поддержки системообразующих организаций, действующих в сфере промышленности и торговли. Из бюджета были выделены существенные ресурсы, они позволили банкам предложить предприятиям льготные ставки по займам на пополнение оборотных средств. Мы помогли сотням компаний, которые имеют ключевое значение для нашей экономики, пройти наиболее сложный период после появления новых вызовов", - сказал он и озвучил новые меры поддержки.
"Мы выделим еще около 21,5 миллиарда рублей на завершение этой программы", - сказал Мишустин.
По его словам, это решение позволит до конца действия кредитных договоров сроком до одного года не менять утвержденные в них льготные ставки, и оно коснется почти 800 предприятий-заемщиков.
Премьер напомнил, что такие меры поддержки помогли сократить время адаптации, оперативно перестроить товарные цепочки и сохранить необходимые рабочие места.
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