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В Тюменской области вырос индекс промышленного производства - РИА Новости, 06.03.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
14:33 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/promproizvodstvo-1856135040.html
В Тюменской области вырос индекс промышленного производства
В Тюменской области вырос индекс промышленного производства - РИА Новости, 06.03.2023
В Тюменской области вырос индекс промышленного производства
Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь 2023 года вырос на 4,7% по сравнению с январем прошлого года, увеличение произошло за счет... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:33
2023-03-06T14:33
тюменская область
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промышленность
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ТЮМЕНЬ, 6 мар – РИА Новости. Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь 2023 года вырос на 4,7% по сравнению с январем прошлого года, увеличение произошло за счет развития обрабатывающих производств, сообщает пресс-служба губернатора. "Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь 2023 года вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом доложил директор областного департамента экономики Максим Скворцов. Рост промышленного производства обеспечен, главным образом, развитием обрабатывающих производств – в этой сфере показатель составил 110,1%", - следует из сообщения, опубликованного по итогам заседания регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций. Отмечается, что по сравнению с январем 2022 года в регионе производство машин и оборудования увеличилось в 5,4 раза, прочих транспортных средств и оборудования – на 30,5%, лекарственных средств и медицинских материалов – на 29,3%, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 21,1%. Металлургическое производство выросло на 19,2%, производство пищевых продуктов – на 12,2%, нефтепродуктов – на 11,8%, напитков – на 10,8%. "По данным мониторинга, ухудшения финансово-экономического состояния системообразующих организаций не выявлено", – цитирует слова Скворцова пресс-служба губернатора.
https://ria.ru/20230222/agrarii-1853642412.html
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тюменская область, россия, промышленность
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Промышленность
В Тюменской области вырос индекс промышленного производства

В Тюменской области индекс промышленного производства за январь вырос на 4,7 процента

© Depositphotos.com / feanaroПанорама Тюмени
Панорама Тюмени - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Depositphotos.com / feanaro
Панорама Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 6 мар – РИА Новости. Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь 2023 года вырос на 4,7% по сравнению с январем прошлого года, увеличение произошло за счет развития обрабатывающих производств, сообщает пресс-служба губернатора.
"Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь 2023 года вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом доложил директор областного департамента экономики Максим Скворцов. Рост промышленного производства обеспечен, главным образом, развитием обрабатывающих производств – в этой сфере показатель составил 110,1%", - следует из сообщения, опубликованного по итогам заседания регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций.
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Отмечается, что по сравнению с январем 2022 года в регионе производство машин и оборудования увеличилось в 5,4 раза, прочих транспортных средств и оборудования – на 30,5%, лекарственных средств и медицинских материалов – на 29,3%, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 21,1%. Металлургическое производство выросло на 19,2%, производство пищевых продуктов – на 12,2%, нефтепродуктов – на 11,8%, напитков – на 10,8%.
"По данным мониторинга, ухудшения финансово-экономического состояния системообразующих организаций не выявлено", – цитирует слова Скворцова пресс-служба губернатора.
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