https://ria.ru/20230306/promproizvodstvo-1856135040.html

В Тюменской области вырос индекс промышленного производства

В Тюменской области вырос индекс промышленного производства - РИА Новости, 06.03.2023

В Тюменской области вырос индекс промышленного производства

Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь 2023 года вырос на 4,7% по сравнению с январем прошлого года, увеличение произошло за счет... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T14:33

2023-03-06T14:33

2023-03-06T14:33

тюменская область

тюменская область

россия

промышленность

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ТЮМЕНЬ, 6 мар – РИА Новости. Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь 2023 года вырос на 4,7% по сравнению с январем прошлого года, увеличение произошло за счет развития обрабатывающих производств, сообщает пресс-служба губернатора. "Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь 2023 года вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом доложил директор областного департамента экономики Максим Скворцов. Рост промышленного производства обеспечен, главным образом, развитием обрабатывающих производств – в этой сфере показатель составил 110,1%", - следует из сообщения, опубликованного по итогам заседания регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций. Отмечается, что по сравнению с январем 2022 года в регионе производство машин и оборудования увеличилось в 5,4 раза, прочих транспортных средств и оборудования – на 30,5%, лекарственных средств и медицинских материалов – на 29,3%, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 21,1%. Металлургическое производство выросло на 19,2%, производство пищевых продуктов – на 12,2%, нефтепродуктов – на 11,8%, напитков – на 10,8%. "По данным мониторинга, ухудшения финансово-экономического состояния системообразующих организаций не выявлено", – цитирует слова Скворцова пресс-служба губернатора.

https://ria.ru/20230222/agrarii-1853642412.html

https://ria.ru/20230216/shkola-1852315620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

тюменская область, россия, промышленность