https://ria.ru/20230306/prestupleniya-1856148116.html

В ЕС рассказали, когда заработает центр по сбору доказательств по Украине

В ЕС рассказали, когда заработает центр по сбору доказательств по Украине - РИА Новости, 06.03.2023

В ЕС рассказали, когда заработает центр по сбору доказательств по Украине

Еврокомиссия рассчитывает, что Международный центр по сбору "доказательств преступлений на Украине", который решено создать в Гааге, заработает к лету, сообщил... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T15:15

2023-03-06T15:15

2023-03-06T15:15

в мире

россия

украина

евросоюз

урсула фон дер ляйен

гаага

кристиан виганд

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Еврокомиссия рассчитывает, что Международный центр по сбору "доказательств преступлений на Украине", который решено создать в Гааге, заработает к лету, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд. "Основные элементы центра должны заработать к лету, работа идет", - сообщил он. В начале февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о создании в Гааге Международного центра. По ее словам, центр "будет координировать сбор доказательств, его поддержит совместная команда следователей под патронажем Eurojust". Позднее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что центр может заработать в июле этого года. Ранее в ЕС неоднократно высказывались в пользу создания так называемого международного "спецтрибунала" по Украине. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230302/postavki-1855478359.html

https://ria.ru/20230226/nato-1854376886.html

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в мире, россия, украина, евросоюз, урсула фон дер ляйен, гаага, кристиан виганд, еврокомиссия