https://ria.ru/20230306/pozhar-1856253284.html
В прокуратуре назвали предварительную причину пожара в здании под Брянском
В прокуратуре назвали предварительную причину пожара в здании под Брянском - РИА Новости, 06.03.2023
В прокуратуре назвали предварительную причину пожара в здании под Брянском
Причиной пожара в многофункциональном здании в Брянске на площади 1600 квадратных метров в стало, по предварительным данным, замыкание в кафе по изготовлению... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T23:08
2023-03-06T23:08
2023-03-06T23:39
происшествия
брянск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
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БРЯНСК, 6 мар – РИА Новости. Причиной пожара в многофункциональном здании в Брянске на площади 1600 квадратных метров в стало, по предварительным данным, замыкание в кафе по изготовлению шаурмы, сообщает прокуратура региона. Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании с баней, кафе, сервисом и аптекой в поселке Новые Дарковичи под Брянском, площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. В 21.53 ГУМЧС по региону сообщило о локализации пожара."По предварительной информации, возгорание произошло от замыкания в электрощитовой кафе по изготовлению шаурмы, принадлежащего индивидуальному предпринимателю", - сообщает прокуратура.Надзорный орган отмечает, что контролирует установление всех обстоятельств возникновения и причин пожара. Уточняется, что в комплексе зданий также есть гостиница и тренажерный зал.Как сообщил начальник ГУМЧС России по Брянской области Вадим Уваркин, пострадавших нет, работа по тушению продолжается.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость, россия, брянская область
Происшествия, Брянск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Коммерческая недвижимость, Россия, Брянская область
В прокуратуре назвали предварительную причину пожара в здании под Брянском
Причиной пожара в здании под Брянском стало замыкание в кафе по изготовлению шаурмы