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В прокуратуре назвали предварительную причину пожара в здании под Брянском - РИА Новости, 06.03.2023
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23:08 06.03.2023 (обновлено: 23:39 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/pozhar-1856253284.html
В прокуратуре назвали предварительную причину пожара в здании под Брянском
В прокуратуре назвали предварительную причину пожара в здании под Брянском - РИА Новости, 06.03.2023
В прокуратуре назвали предварительную причину пожара в здании под Брянском
Причиной пожара в многофункциональном здании в Брянске на площади 1600 квадратных метров в стало, по предварительным данным, замыкание в кафе по изготовлению... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T23:08
2023-03-06T23:39
происшествия
брянск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
россия
брянская область
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БРЯНСК, 6 мар – РИА Новости. Причиной пожара в многофункциональном здании в Брянске на площади 1600 квадратных метров в стало, по предварительным данным, замыкание в кафе по изготовлению шаурмы, сообщает прокуратура региона. Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании с баней, кафе, сервисом и аптекой в поселке Новые Дарковичи под Брянском, площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. В 21.53 ГУМЧС по региону сообщило о локализации пожара."По предварительной информации, возгорание произошло от замыкания в электрощитовой кафе по изготовлению шаурмы, принадлежащего индивидуальному предпринимателю", - сообщает прокуратура.Надзорный орган отмечает, что контролирует установление всех обстоятельств возникновения и причин пожара. Уточняется, что в комплексе зданий также есть гостиница и тренажерный зал.Как сообщил начальник ГУМЧС России по Брянской области Вадим Уваркин, пострадавших нет, работа по тушению продолжается.
https://ria.ru/20230304/pozhar-1855885473.html
брянск
россия
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происшествия, брянск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость, россия, брянская область
Происшествия, Брянск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Коммерческая недвижимость, Россия, Брянская область
В прокуратуре назвали предварительную причину пожара в здании под Брянском

Причиной пожара в здании под Брянском стало замыкание в кафе по изготовлению шаурмы

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 6 мар – РИА Новости. Причиной пожара в многофункциональном здании в Брянске на площади 1600 квадратных метров в стало, по предварительным данным, замыкание в кафе по изготовлению шаурмы, сообщает прокуратура региона.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании с баней, кафе, сервисом и аптекой в поселке Новые Дарковичи под Брянском, площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. В 21.53 ГУМЧС по региону сообщило о локализации пожара.
"По предварительной информации, возгорание произошло от замыкания в электрощитовой кафе по изготовлению шаурмы, принадлежащего индивидуальному предпринимателю", - сообщает прокуратура.
Надзорный орган отмечает, что контролирует установление всех обстоятельств возникновения и причин пожара. Уточняется, что в комплексе зданий также есть гостиница и тренажерный зал.
Как сообщил начальник ГУМЧС России по Брянской области Вадим Уваркин, пострадавших нет, работа по тушению продолжается.
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ПроисшествияБрянскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Коммерческая недвижимостьРоссияБрянская область
 
 
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