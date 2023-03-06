https://ria.ru/20230306/pozhar-1856253284.html

В прокуратуре назвали предварительную причину пожара в здании под Брянском

В прокуратуре назвали предварительную причину пожара в здании под Брянском - РИА Новости, 06.03.2023

В прокуратуре назвали предварительную причину пожара в здании под Брянском

Причиной пожара в многофункциональном здании в Брянске на площади 1600 квадратных метров в стало, по предварительным данным, замыкание в кафе по изготовлению... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T23:08

2023-03-06T23:08

2023-03-06T23:39

происшествия

брянск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

коммерческая недвижимость

россия

брянская область

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БРЯНСК, 6 мар – РИА Новости. Причиной пожара в многофункциональном здании в Брянске на площади 1600 квадратных метров в стало, по предварительным данным, замыкание в кафе по изготовлению шаурмы, сообщает прокуратура региона. Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании с баней, кафе, сервисом и аптекой в поселке Новые Дарковичи под Брянском, площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. В 21.53 ГУМЧС по региону сообщило о локализации пожара."По предварительной информации, возгорание произошло от замыкания в электрощитовой кафе по изготовлению шаурмы, принадлежащего индивидуальному предпринимателю", - сообщает прокуратура.Надзорный орган отмечает, что контролирует установление всех обстоятельств возникновения и причин пожара. Уточняется, что в комплексе зданий также есть гостиница и тренажерный зал.Как сообщил начальник ГУМЧС России по Брянской области Вадим Уваркин, пострадавших нет, работа по тушению продолжается.

https://ria.ru/20230304/pozhar-1855885473.html

брянск

россия

брянская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, брянск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость, россия, брянская область