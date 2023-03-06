https://ria.ru/20230306/pozhar-1856120579.html

На юго-востоке Москвы произошел пожар в высотном доме

На юго-востоке Москвы произошел пожар в высотном доме - РИА Новости, 06.03.2023

На юго-востоке Москвы произошел пожар в высотном доме

Пожар произошел в высотке ЖК "Михайловский парк" на юго-востоке Москвы, его уже ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T13:37

2023-03-06T13:37

2023-03-06T13:56

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856122034_0:100:960:640_1920x0_80_0_0_9b1d94e3e6d2a087c32ec5d311d7c7ab.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пожар произошел в высотке ЖК "Михайловский парк" на юго-востоке Москвы, его уже ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.В 13.13 пожар был потушен. "По пострадавшим сведений не поступало", - добавили в ведомстве.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в квартире горели личные вещи и мебель. До прибытия пожарных жильцы самостоятельно эвакуировались из здания. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.Столичный дептранс добавил, что "обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", для обогрева эвакуированных выделены пять автобусов.

https://ria.ru/20230305/pozhar-1856031461.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия