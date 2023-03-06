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На юго-востоке Москвы произошел пожар в высотном доме
На юго-востоке Москвы произошел пожар в высотном доме - РИА Новости, 06.03.2023
На юго-востоке Москвы произошел пожар в высотном доме
Пожар произошел в высотке ЖК "Михайловский парк" на юго-востоке Москвы, его уже ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:37
2023-03-06T13:37
2023-03-06T13:56
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пожар произошел в высотке ЖК "Михайловский парк" на юго-востоке Москвы, его уже ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.В 13.13 пожар был потушен. "По пострадавшим сведений не поступало", - добавили в ведомстве.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в квартире горели личные вещи и мебель. До прибытия пожарных жильцы самостоятельно эвакуировались из здания. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.Столичный дептранс добавил, что "обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", для обогрева эвакуированных выделены пять автобусов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На юго-востоке Москвы произошел пожар в высотном доме
На юго-востоке Москвы произошел пожар в ЖК "Михайловский парк" в квартире на 23-м этаже
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пожар произошел в высотке ЖК "Михайловский парк" на юго-востоке Москвы, его уже ликвидировали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
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"Улица Михайлова, 30а, корпус 4. Происходило загорание в квартире на 23-м этаже. Площадь устанавливается", - сказали в главке.
В 13.13 пожар был потушен. "По пострадавшим сведений не поступало", - добавили в ведомстве.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в квартире горели личные вещи и мебель. До прибытия пожарных жильцы самостоятельно эвакуировались из здания. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Столичный дептранс добавил, что "обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", для обогрева эвакуированных выделены пять автобусов.
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