https://ria.ru/20230306/pozhar-1856099229.html
Возгорание на коксогазовом заводе в Видном не повлияло на производство
Возгорание на коксогазовом заводе в Видном не повлияло на производство - РИА Новости, 06.03.2023
Возгорание на коксогазовом заводе в Видном не повлияло на производство
Возгорание на Московском коксогазовом заводе (входит в группу "Мечел") в Видном не повлияло на производство, все контракты с потребителями будут исполнены,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:18
2023-03-06T12:18
2023-03-06T12:39
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Возгорание на Московском коксогазовом заводе (входит в группу "Мечел") в Видном не повлияло на производство, все контракты с потребителями будут исполнены, сообщила РИА Новости директор управления по коммуникациям и устойчивому развитию компании "Мечел" Екатерина Видеман. В воскресенье вечером на заводе произошел пожар на площади 200 квадратных метров. В компании сообщали, что пострадавших и угрозы окружающей среде нет. "Данный участок не связан с производством кокса, все контракты с потребителями будут исполнены. Очистка коксового газа работает в штатном режиме, угрозы окружающей среде нет", - говорится в сообщении компании в понедельник. Московский коксогазовый завод - коксохимическое предприятие, расположенное в городе Видном Московской области. Производит кокс, бензол, каменноугольную смолу. "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.
https://ria.ru/20230306/gaz-1856090414.html
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видное, мечел, московская область (подмосковье), происшествия, россия
Видное, Мечел, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Россия
Возгорание на коксогазовом заводе в Видном не повлияло на производство
"Мечел": возгорание на коксогазовом заводе в Видном не повлияло на производство
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Возгорание на Московском коксогазовом заводе (входит в группу "Мечел") в Видном не повлияло на производство, все контракты с потребителями будут исполнены, сообщила РИА Новости директор управления по коммуникациям и устойчивому развитию компании "Мечел" Екатерина Видеман.
В воскресенье вечером на заводе произошел пожар на площади 200 квадратных метров. В компании сообщали, что пострадавших и угрозы окружающей среде нет.
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"Данный участок не связан с производством кокса, все контракты с потребителями будут исполнены. Очистка коксового газа работает в штатном режиме, угрозы окружающей среде нет", - говорится в сообщении компании в понедельник.
Московский коксогазовый завод - коксохимическое предприятие, расположенное в городе Видном Московской области
. Производит кокс, бензол, каменноугольную смолу.
"Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.
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