https://ria.ru/20230306/pozhar-1856099229.html

Возгорание на коксогазовом заводе в Видном не повлияло на производство

Возгорание на коксогазовом заводе в Видном не повлияло на производство - РИА Новости, 06.03.2023

Возгорание на коксогазовом заводе в Видном не повлияло на производство

Возгорание на Московском коксогазовом заводе (входит в группу "Мечел") в Видном не повлияло на производство, все контракты с потребителями будут исполнены,... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T12:18

2023-03-06T12:18

2023-03-06T12:39

видное

мечел

московская область (подмосковье)

происшествия

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Возгорание на Московском коксогазовом заводе (входит в группу "Мечел") в Видном не повлияло на производство, все контракты с потребителями будут исполнены, сообщила РИА Новости директор управления по коммуникациям и устойчивому развитию компании "Мечел" Екатерина Видеман. В воскресенье вечером на заводе произошел пожар на площади 200 квадратных метров. В компании сообщали, что пострадавших и угрозы окружающей среде нет. "Данный участок не связан с производством кокса, все контракты с потребителями будут исполнены. Очистка коксового газа работает в штатном режиме, угрозы окружающей среде нет", - говорится в сообщении компании в понедельник. Московский коксогазовый завод - коксохимическое предприятие, расположенное в городе Видном Московской области. Производит кокс, бензол, каменноугольную смолу. "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.

https://ria.ru/20230306/gaz-1856090414.html

https://ria.ru/20230306/pozhar-1856037635.html

видное

московская область (подмосковье)

россия

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видное, мечел, московская область (подмосковье), происшествия, россия