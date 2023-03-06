Рейтинг@Mail.ru
Возгорание на коксогазовом заводе в Видном не повлияло на производство - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 06.03.2023 (обновлено: 12:39 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/pozhar-1856099229.html
Возгорание на коксогазовом заводе в Видном не повлияло на производство
Возгорание на коксогазовом заводе в Видном не повлияло на производство - РИА Новости, 06.03.2023
Возгорание на коксогазовом заводе в Видном не повлияло на производство
Возгорание на Московском коксогазовом заводе (входит в группу "Мечел") в Видном не повлияло на производство, все контракты с потребителями будут исполнены,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:18
2023-03-06T12:39
видное
мечел
московская область (подмосковье)
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856105011_0:375:960:915_1920x0_80_0_0_75d8c51bd633b8811fc8e7fda7f4f4b9.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Возгорание на Московском коксогазовом заводе (входит в группу "Мечел") в Видном не повлияло на производство, все контракты с потребителями будут исполнены, сообщила РИА Новости директор управления по коммуникациям и устойчивому развитию компании "Мечел" Екатерина Видеман. В воскресенье вечером на заводе произошел пожар на площади 200 квадратных метров. В компании сообщали, что пострадавших и угрозы окружающей среде нет. "Данный участок не связан с производством кокса, все контракты с потребителями будут исполнены. Очистка коксового газа работает в штатном режиме, угрозы окружающей среде нет", - говорится в сообщении компании в понедельник. Московский коксогазовый завод - коксохимическое предприятие, расположенное в городе Видном Московской области. Производит кокс, бензол, каменноугольную смолу. "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.
https://ria.ru/20230306/gaz-1856090414.html
https://ria.ru/20230306/pozhar-1856037635.html
видное
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856105011_0:285:960:1005_1920x0_80_0_0_4a497618dc464c163c273e03f2b5f1fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видное, мечел, московская область (подмосковье), происшествия, россия
Видное, Мечел, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Россия
Возгорание на коксогазовом заводе в Видном не повлияло на производство

"Мечел": возгорание на коксогазовом заводе в Видном не повлияло на производство

© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиПожар на коксохимическом заводе в Видном
Пожар на коксохимическом заводе в Видном - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Возгорание на Московском коксогазовом заводе (входит в группу "Мечел") в Видном не повлияло на производство, все контракты с потребителями будут исполнены, сообщила РИА Новости директор управления по коммуникациям и устойчивому развитию компании "Мечел" Екатерина Видеман.
В воскресенье вечером на заводе произошел пожар на площади 200 квадратных метров. В компании сообщали, что пострадавших и угрозы окружающей среде нет.
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
В Самарской области жители более 500 домов остались без газа из-за аварии
Вчера, 11:47
"Данный участок не связан с производством кокса, все контракты с потребителями будут исполнены. Очистка коксового газа работает в штатном режиме, угрозы окружающей среде нет", - говорится в сообщении компании в понедельник.
Московский коксогазовый завод - коксохимическое предприятие, расположенное в городе Видном Московской области. Производит кокс, бензол, каменноугольную смолу.
"Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Спасатели тушат пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре
Вчера, 02:27
 
ВидноеМечелМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала