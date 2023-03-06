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В Комсомольске-на-Амуре ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 06.03.2023
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06:28 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/pozhar-1856043537.html
В Комсомольске-на-Амуре ликвидировали открытое горение на складе
В Комсомольске-на-Амуре ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 06.03.2023
В Комсомольске-на-Амуре ликвидировали открытое горение на складе
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T06:28
2023-03-06T06:28
происшествия
коммерческая недвижимость
комсомольск-на-амуре
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее ГУ МЧС сообщило, что утром 6 марта от очевидцев поступила информация о возгорании в складе по улице Вокзальная. Горело складское помещение, огнем повреждена кровля здания. Информация о пострадавших не поступала. Пожар был локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров. По данным спасателей, пожар начался с лежащих в помещении деревянных палет для транспортировки и хранения продуктов питания. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
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происшествия, коммерческая недвижимость, комсомольск-на-амуре, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Комсомольск-на-Амуре, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Комсомольске-на-Амуре ликвидировали открытое горение на складе

МЧС: спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Комсомольске-на-Амуре

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее ГУ МЧС сообщило, что утром 6 марта от очевидцев поступила информация о возгорании в складе по улице Вокзальная. Горело складское помещение, огнем повреждена кровля здания. Информация о пострадавших не поступала. Пожар был локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров. По данным спасателей, пожар начался с лежащих в помещении деревянных палет для транспортировки и хранения продуктов питания.
"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
Пожар на коксохимическом заводе в Видном - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
В Видном потушили пожар на коксогазовом заводе
5 марта, 23:58
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьКомсомольск-на-АмуреРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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