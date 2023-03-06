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В Комсомольске-на-Амуре ликвидировали открытое горение на складе

В Комсомольске-на-Амуре ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 06.03.2023

В Комсомольске-на-Амуре ликвидировали открытое горение на складе

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T06:28

2023-03-06T06:28

2023-03-06T06:28

происшествия

коммерческая недвижимость

комсомольск-на-амуре

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее ГУ МЧС сообщило, что утром 6 марта от очевидцев поступила информация о возгорании в складе по улице Вокзальная. Горело складское помещение, огнем повреждена кровля здания. Информация о пострадавших не поступала. Пожар был локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров. По данным спасателей, пожар начался с лежащих в помещении деревянных палет для транспортировки и хранения продуктов питания. "Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230305/pozhar-1856031461.html

комсомольск-на-амуре

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происшествия, коммерческая недвижимость, комсомольск-на-амуре, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)