https://ria.ru/20230306/pozhar-1856038567.html

Пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре локализовали

Пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре локализовали - РИА Новости, 06.03.2023

Пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре локализовали

Спасатели локализовали пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре на 3,5 тысячах "квадратов", сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T03:14

2023-03-06T03:14

2023-03-06T03:14

происшествия

комсомольск-на-амуре

россия

хабаровский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре на 3,5 тысячах "квадратов", сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю. Ранее ГУ МЧС сообщило, что утром 6 марта от очевидцев поступила информация о возгорании в складе по улице Вокзальная. Горело складское помещение, огнем повреждена кровля здания. Информация о пострадавших не поступала. По данным спасателей, пожар начался с лежащих в помещении деревянных палет для транспортировки и хранения продуктов питания. Сейчас пожарные ликвидируют очаги открытого горения и проливают конструкции. Данных о пострадавших по-прежнему не поступало.

https://ria.ru/20230305/salekhard-1855919364.html

комсомольск-на-амуре

россия

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, комсомольск-на-амуре, россия, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)