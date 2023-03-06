https://ria.ru/20230306/pozhar-1856038567.html
Пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре локализовали
Пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре локализовали - РИА Новости, 06.03.2023
Пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре локализовали
Спасатели локализовали пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре на 3,5 тысячах "квадратов", сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T03:14
2023-03-06T03:14
2023-03-06T03:14
происшествия
комсомольск-на-амуре
россия
хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре на 3,5 тысячах "квадратов", сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю. Ранее ГУ МЧС сообщило, что утром 6 марта от очевидцев поступила информация о возгорании в складе по улице Вокзальная. Горело складское помещение, огнем повреждена кровля здания. Информация о пострадавших не поступала. По данным спасателей, пожар начался с лежащих в помещении деревянных палет для транспортировки и хранения продуктов питания. Сейчас пожарные ликвидируют очаги открытого горения и проливают конструкции. Данных о пострадавших по-прежнему не поступало.
https://ria.ru/20230305/salekhard-1855919364.html
комсомольск-на-амуре
россия
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, комсомольск-на-амуре, россия, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Россия, Хабаровский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре локализовали
МЧС: пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре локализован на 3,5 тысячи "квадратов"