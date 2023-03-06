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Пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре локализовали - РИА Новости, 06.03.2023
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03:14 06.03.2023
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Пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре локализовали
Пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре локализовали - РИА Новости, 06.03.2023
Пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре локализовали
Спасатели локализовали пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре на 3,5 тысячах "квадратов", сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T03:14
2023-03-06T03:14
происшествия
комсомольск-на-амуре
россия
хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре на 3,5 тысячах "квадратов", сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю. Ранее ГУ МЧС сообщило, что утром 6 марта от очевидцев поступила информация о возгорании в складе по улице Вокзальная. Горело складское помещение, огнем повреждена кровля здания. Информация о пострадавших не поступала. По данным спасателей, пожар начался с лежащих в помещении деревянных палет для транспортировки и хранения продуктов питания. Сейчас пожарные ликвидируют очаги открытого горения и проливают конструкции. Данных о пострадавших по-прежнему не поступало.
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комсомольск-на-амуре
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происшествия, комсомольск-на-амуре, россия, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Россия, Хабаровский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре локализовали

МЧС: пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре локализован на 3,5 тысячи "квадратов"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре на 3,5 тысячах "квадратов", сообщает ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.
Ранее ГУ МЧС сообщило, что утром 6 марта от очевидцев поступила информация о возгорании в складе по улице Вокзальная. Горело складское помещение, огнем повреждена кровля здания. Информация о пострадавших не поступала.
«
"В 8.46 хбр (1.46 мск) 6 марта руководитель тушения пожара доложил о локализации пожара в складском помещении по улице Вокзальной в Комсомольске-на-Амуре на площади 3500 квадратных метров. Пламя быстро распространилось по пустотам, перекрытиям и ушло на кровлю кирпичного здания, где загорелся утеплитель и обрешетка под металлосайдингом", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, пожар начался с лежащих в помещении деревянных палет для транспортировки и хранения продуктов питания.
Сейчас пожарные ликвидируют очаги открытого горения и проливают конструкции. Данных о пострадавших по-прежнему не поступало.
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ПроисшествияКомсомольск-на-АмуреРоссияХабаровский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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