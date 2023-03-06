https://ria.ru/20230306/pozhar-1856037635.html

Спасатели тушат пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре

Спасатели тушат пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 06.03.2023

Спасатели тушат пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре

Спасатели тушат пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, горит кровля здания, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T02:27

2023-03-06T02:27

2023-03-06T02:31

происшествия

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Спасатели тушат пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, горит кровля здания, сообщает региональный главк МЧС РФ. "Утром 6 марта от очевидцев поступила информация о возгорании в складе по улице Вокзальная. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии установлено, что горит складское помещение, огнем повреждена кровля здания. Пожарные расчеты приступили к ликвидации пожара, защите крыши горящего здания и соседних зданий от огня", - говорится в сообщении.По данным главка, информация о пострадавших не поступала. Привлечены 33 человека личного состава и 10 единиц техники. В ГУ МЧС пока не уточнили площадь пожара.

https://ria.ru/20230305/pozhar-1856031461.html

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

россия

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происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)