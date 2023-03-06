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Спасатели тушат пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 06.03.2023
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02:27 06.03.2023 (обновлено: 02:31 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/pozhar-1856037635.html
Спасатели тушат пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре
Спасатели тушат пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 06.03.2023
Спасатели тушат пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре
Спасатели тушат пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, горит кровля здания, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T02:27
2023-03-06T02:31
происшествия
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Спасатели тушат пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, горит кровля здания, сообщает региональный главк МЧС РФ. "Утром 6 марта от очевидцев поступила информация о возгорании в складе по улице Вокзальная. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии установлено, что горит складское помещение, огнем повреждена кровля здания. Пожарные расчеты приступили к ликвидации пожара, защите крыши горящего здания и соседних зданий от огня", - говорится в сообщении.По данным главка, информация о пострадавших не поступала. Привлечены 33 человека личного состава и 10 единиц техники. В ГУ МЧС пока не уточнили площадь пожара.
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комсомольск-на-амуре
хабаровский край
россия
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происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели тушат пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре

МЧС: спасатели тушат пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Спасатели тушат пожар на складе в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, горит кровля здания, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"Утром 6 марта от очевидцев поступила информация о возгорании в складе по улице Вокзальная. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии установлено, что горит складское помещение, огнем повреждена кровля здания. Пожарные расчеты приступили к ликвидации пожара, защите крыши горящего здания и соседних зданий от огня", - говорится в сообщении.
По данным главка, информация о пострадавших не поступала.
Привлечены 33 человека личного состава и 10 единиц техники. В ГУ МЧС пока не уточнили площадь пожара.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
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ПроисшествияКомсомольск-на-АмуреХабаровский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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