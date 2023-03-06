https://ria.ru/20230306/posylki-1856235111.html

Пензенская область доставила более 300 посылок бойцам в зону спецоперации

Пензенская область доставила более 300 посылок бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 06.03.2023

Пензенская область доставила более 300 посылок бойцам в зону спецоперации

Пензенская область доставила в Запорожскую область гуманитарный груз, в том числе более 300 посылок от родных и близких для военнослужащих, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T20:01

2023-03-06T20:01

2023-03-06T20:01

пензенская область

олег мельниченко

запорожская область

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ПЕНЗА, 6 мар - РИА Новости. Пензенская область доставила в Запорожскую область гуманитарный груз, в том числе более 300 посылок от родных и близких для военнослужащих, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале. "Очередной груз из Пензенской области прибыл сегодня в Запорожскую область. Несмотря на обстрел территорий, нам удается регулярно отправлять гуманитарные конвои жителям Пологовского района, а также нашим землякам, которые сражаются на передовой... Во время моего февральского визита в Пологовский район бойцы просили привезти им инструменты. Обещание выполнено: доставлены газонокосилки, отбойные молотки, нивелиры, шуруповерты и многое другое. Главное, что наши военнослужащие получили более 300 посылок от родных и близких. Знаю, как бойцы ценят поддержку земляков. Вдали от дома нет ничего важнее этого", - написал он. Глава региона отметил, что пензенцы не только принимают активное участие в специальной военной операции, но и восстанавливают на запорожской земле здания, мосты и дороги. "Благодарю всех, кто участвует в сборе гуманитарного груза. Равнодушных в Пензенской области нет. Наша победа - это общее дело", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20230304/pomosch-1855808408.html

запорожская область

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олег мельниченко, запорожская область