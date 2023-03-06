https://ria.ru/20230306/posylki-1856235111.html
Пензенская область доставила более 300 посылок бойцам в зону спецоперации
Пензенская область доставила более 300 посылок бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 06.03.2023
Пензенская область доставила более 300 посылок бойцам в зону спецоперации
Пензенская область доставила в Запорожскую область гуманитарный груз, в том числе более 300 посылок от родных и близких для военнослужащих, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T20:01
2023-03-06T20:01
2023-03-06T20:01
пензенская область
олег мельниченко
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849449371_0:78:3156:1853_1920x0_80_0_0_a86b8d6563a02700beea158678b4c05c.jpg
ПЕНЗА, 6 мар - РИА Новости. Пензенская область доставила в Запорожскую область гуманитарный груз, в том числе более 300 посылок от родных и близких для военнослужащих, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале. "Очередной груз из Пензенской области прибыл сегодня в Запорожскую область. Несмотря на обстрел территорий, нам удается регулярно отправлять гуманитарные конвои жителям Пологовского района, а также нашим землякам, которые сражаются на передовой... Во время моего февральского визита в Пологовский район бойцы просили привезти им инструменты. Обещание выполнено: доставлены газонокосилки, отбойные молотки, нивелиры, шуруповерты и многое другое. Главное, что наши военнослужащие получили более 300 посылок от родных и близких. Знаю, как бойцы ценят поддержку земляков. Вдали от дома нет ничего важнее этого", - написал он. Глава региона отметил, что пензенцы не только принимают активное участие в специальной военной операции, но и восстанавливают на запорожской земле здания, мосты и дороги. "Благодарю всех, кто участвует в сборе гуманитарного груза. Равнодушных в Пензенской области нет. Наша победа - это общее дело", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20230304/pomosch-1855808408.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849449371_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_563f3ce9f7c9f3f27d46d299e450be78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег мельниченко, запорожская область
Пензенская область, Олег Мельниченко, Запорожская область
Пензенская область доставила более 300 посылок бойцам в зону спецоперации
Пензенская область доставила бойцам в зону спецоперации более 300 посылок от родных
ПЕНЗА, 6 мар - РИА Новости.
Пензенская область доставила в Запорожскую область гуманитарный груз, в том числе более 300 посылок от родных и близких для военнослужащих, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале
.
"Очередной груз из Пензенской области прибыл сегодня в Запорожскую область. Несмотря на обстрел территорий, нам удается регулярно отправлять гуманитарные конвои жителям Пологовского района, а также нашим землякам, которые сражаются на передовой... Во время моего февральского визита в Пологовский район бойцы просили привезти им инструменты. Обещание выполнено: доставлены газонокосилки, отбойные молотки, нивелиры, шуруповерты и многое другое. Главное, что наши военнослужащие получили более 300 посылок от родных и близких. Знаю, как бойцы ценят поддержку земляков. Вдали от дома нет ничего важнее этого", - написал он.
Глава региона отметил, что пензенцы не только принимают активное участие в специальной военной операции, но и восстанавливают на запорожской земле здания, мосты и дороги.
"Благодарю всех, кто участвует в сборе гуманитарного груза. Равнодушных в Пензенской области нет. Наша победа - это общее дело", - добавил губернатор.
Российские военные доставили гумпомощь жителям Запорожской области