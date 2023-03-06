МИД прокомментировал попытку покушения на Малофеева
Захарова назвала попытку покушения на Малофеева примером преступной природы Киева
Константин Малофеев. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Неудавшееся покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева – еще один пример глубоко преступной природы киевского режима, не брезгующего террористическими методами, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее ФСБ предотвратила попытку покушения на Малофеева. По данным ведомства, планировавший покушение на него Денис Капустин был организатором и участником нападения членов "Русского добровольческого корпуса" на села в Брянской области. Уточняется, что теракт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.
"Неудавшееся посягательство на жизнь Константина Малофеева – еще один пример глубоко преступной природы киевского режима, не брезгующего откровенно террористическими методами в подавлении инакомыслия, пополнивший длинный перечень его гнусных злодеяний против гражданских представителей медиасферы", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованного на сайте МИД РФ.
В сообщении также подчеркивается, что "помимо непосредственной вовлеченности украинских властей в планирование и совершение многочисленных преступлений, следует особо отметить сознательное бездействие профильных международных правозащитных структур, чье упорное игнорирование любых бесчинств режима Владимира Зеленского воспринимается им как карт-бланш на продолжение этой практики".
"Не сомневаемся также, что подобные акции осуществляются с молчаливого согласия, если не с подсказки его западных кураторов", - заключила она.