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МИД прокомментировал попытку покушения на Малофеева - РИА Новости, 06.03.2023
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18:36 06.03.2023 (обновлено: 20:53 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/pokushenie-1856218842.html
МИД прокомментировал попытку покушения на Малофеева
МИД прокомментировал попытку покушения на Малофеева - РИА Новости, 06.03.2023
МИД прокомментировал попытку покушения на Малофеева
Неудавшееся покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева – еще один пример глубоко преступной природы киевского режима, не брезгующего... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T18:36
2023-03-06T20:53
россия
брянская область
константин малофеев
мария захарова
дарья дугина
фсб
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Неудавшееся покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева – еще один пример глубоко преступной природы киевского режима, не брезгующего террористическими методами, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее ФСБ предотвратила попытку покушения на Малофеева. По данным ведомства, планировавший покушение на него Денис Капустин был организатором и участником нападения членов "Русского добровольческого корпуса" на села в Брянской области. Уточняется, что теракт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме."Неудавшееся посягательство на жизнь Константина Малофеева – еще один пример глубоко преступной природы киевского режима, не брезгующего откровенно террористическими методами в подавлении инакомыслия, пополнивший длинный перечень его гнусных злодеяний против гражданских представителей медиасферы", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованного на сайте МИД РФ.В сообщении также подчеркивается, что "помимо непосредственной вовлеченности украинских властей в планирование и совершение многочисленных преступлений, следует особо отметить сознательное бездействие профильных международных правозащитных структур, чье упорное игнорирование любых бесчинств режима Владимира Зеленского воспринимается им как карт-бланш на продолжение этой практики"."Не сомневаемся также, что подобные акции осуществляются с молчаливого согласия, если не с подсказки его западных кураторов", - заключила она.
https://ria.ru/20230306/pokushenie-1856068557.html
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россия, брянская область, константин малофеев, мария захарова, дарья дугина, фсб
Россия, Брянская область, Константин Малофеев, Мария Захарова, Дарья Дугина, ФСБ
МИД прокомментировал попытку покушения на Малофеева

Захарова назвала попытку покушения на Малофеева примером преступной природы Киева

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКонстантин Малофеев
Константин Малофеев - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Константин Малофеев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Неудавшееся покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева – еще один пример глубоко преступной природы киевского режима, не брезгующего террористическими методами, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее ФСБ предотвратила попытку покушения на Малофеева. По данным ведомства, планировавший покушение на него Денис Капустин был организатором и участником нападения членов "Русского добровольческого корпуса" на села в Брянской области. Уточняется, что теракт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Глава СЖР прокомментировал попытку покушения на Малофеева
Вчера, 10:26
"Неудавшееся посягательство на жизнь Константина Малофеева – еще один пример глубоко преступной природы киевского режима, не брезгующего откровенно террористическими методами в подавлении инакомыслия, пополнивший длинный перечень его гнусных злодеяний против гражданских представителей медиасферы", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованного на сайте МИД РФ.
В сообщении также подчеркивается, что "помимо непосредственной вовлеченности украинских властей в планирование и совершение многочисленных преступлений, следует особо отметить сознательное бездействие профильных международных правозащитных структур, чье упорное игнорирование любых бесчинств режима Владимира Зеленского воспринимается им как карт-бланш на продолжение этой практики".
"Не сомневаемся также, что подобные акции осуществляются с молчаливого согласия, если не с подсказки его западных кураторов", - заключила она.
Момент закладки бомбы под автомобиль Малофеева
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Вчера, 10:10
 
РоссияБрянская областьКонстантин МалофеевМария ЗахароваДарья ДугинаФСБ
 
 
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