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Захарова прокомментировала попытку покушения на Малофеева - РИА Новости, 06.03.2023
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14:17 06.03.2023 (обновлено: 20:54 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/pokushenie-1856131168.html
Захарова прокомментировала попытку покушения на Малофеева
Захарова прокомментировала попытку покушения на Малофеева - РИА Новости, 06.03.2023
Захарова прокомментировала попытку покушения на Малофеева
Молчание западных режимов о покушении на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева будет означать их негласную вовлеченность в поддержку подобных... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:17
2023-03-06T20:54
россия
мария захарова
константин малофеев
брянская область
фсб
дарья дугина
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Молчание западных режимов о покушении на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева будет означать их негласную вовлеченность в поддержку подобных преступлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Молчание западных режимов — обычно гиперактивных по любому поводу притеснения журналистов — в связи с покушением на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева будет означать их негласную вовлечённость в поддержку подобных преступлений, а также идеологическое кураторство экстремистских действий киевских бандитов", - написала Захарова в своем телеграм-канале. Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила попытку покушения на Малофеева. По данным ведомства, планировавший покушение на него Денис Капустин был организатором и участником нападения членов "Русского добровольческого корпуса" на села в Брянской области. Уточняется, что теракт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.
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россия, мария захарова, константин малофеев, брянская область, фсб, дарья дугина
Россия, Мария Захарова, Константин Малофеев, Брянская область, ФСБ, Дарья Дугина
Захарова прокомментировала попытку покушения на Малофеева

Захарова: молчание Запада о покушении на Малофеева будет означать поддержку преступлений

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкКонстантин Малофеев
Константин Малофеев - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Константин Малофеев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Молчание западных режимов о покушении на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева будет означать их негласную вовлеченность в поддержку подобных преступлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Молчание западных режимов — обычно гиперактивных по любому поводу притеснения журналистов — в связи с покушением на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева будет означать их негласную вовлечённость в поддержку подобных преступлений, а также идеологическое кураторство экстремистских действий киевских бандитов", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила попытку покушения на Малофеева. По данным ведомства, планировавший покушение на него Денис Капустин был организатором и участником нападения членов "Русского добровольческого корпуса" на села в Брянской области. Уточняется, что теракт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Глава СЖР прокомментировал попытку покушения на Малофеева
Вчера, 10:26
 
РоссияМария ЗахароваКонстантин МалофеевБрянская областьФСБДарья Дугина
 
 
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