https://ria.ru/20230306/pokushenie-1856131168.html

Захарова прокомментировала попытку покушения на Малофеева

Захарова прокомментировала попытку покушения на Малофеева - РИА Новости, 06.03.2023

Захарова прокомментировала попытку покушения на Малофеева

Молчание западных режимов о покушении на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева будет означать их негласную вовлеченность в поддержку подобных... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T14:17

2023-03-06T14:17

2023-03-06T20:54

россия

мария захарова

константин малофеев

брянская область

фсб

дарья дугина

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Молчание западных режимов о покушении на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева будет означать их негласную вовлеченность в поддержку подобных преступлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Молчание западных режимов — обычно гиперактивных по любому поводу притеснения журналистов — в связи с покушением на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева будет означать их негласную вовлечённость в поддержку подобных преступлений, а также идеологическое кураторство экстремистских действий киевских бандитов", - написала Захарова в своем телеграм-канале. Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила попытку покушения на Малофеева. По данным ведомства, планировавший покушение на него Денис Капустин был организатором и участником нападения членов "Русского добровольческого корпуса" на села в Брянской области. Уточняется, что теракт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.

https://ria.ru/20230306/pokushenie-1856068557.html

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россия, мария захарова, константин малофеев, брянская область, фсб, дарья дугина