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Малофеев заявил, что узнал о попытке покушения от охраны - РИА Новости, 06.03.2023
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13:36 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/pokushenie-1856120250.html
Малофеев заявил, что узнал о попытке покушения от охраны
Малофеев заявил, что узнал о попытке покушения от охраны - РИА Новости, 06.03.2023
Малофеев заявил, что узнал о попытке покушения от охраны
Бизнесмен, основатель холдинга "Царьград" Константин Малофеев сообщил, что узнал о попытке покушения от охраны, и отметил, что к подобным попыткам нужно быть... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T13:36
2023-03-06T13:36
брянская область
константин малофеев
дарья дугина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Бизнесмен, основатель холдинга "Царьград" Константин Малофеев сообщил, что узнал о попытке покушения от охраны, и отметил, что к подобным попыткам нужно быть готовым.Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила попытку покушения на Малофеева. По данным ведомства, планировавший покушение на него Денис Капустин был организатором и участником нападения членов "Русского добровольческого корпуса" на села в Брянской области. Уточняется, что теракт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме."Узнал об этом от охраны, я хотел бы поблагодарить, пользуясь случаем, находясь сейчас в студии, поблагодарить и оперативную группу ФСБ, которая занимается этим делом, я не буду говорить много деталей, потому что дело продолжается, надеюсь, все будут пойманы и наказаны, и сотрудников Росгвардии, которые меня охраняют, все они проявили бдительность, и поэтому я здесь с вами, а не выходит с черной заставкой и черной рамкой аналогичная передача", - сказал Малофеев в эфире "Царьграда".По его словам, к таким попыткам нужно быть готовым.Также он отметил, что переход на террористические акты в отношении мирных граждан "означает панику в их рядах".Кроме того, Малофеев обратился в эфире к террористам."Я хочу, чтобы вы знали, что мы воюем за правду и мы не испытываем личной ненависти к вам, даже к тем людям, которые хотят меня убить. Я не испытываю личной неприязни", - сказал он.
https://ria.ru/20230306/pokushenie-1856068557.html
https://ria.ru/20230306/bomba-1856065564.html
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брянская область, константин малофеев, дарья дугина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Брянская область, Константин Малофеев, Дарья Дугина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Малофеев заявил, что узнал о попытке покушения от охраны

Основатель холдинга "Царьград" Малофеев заявил, что узнал о попытке покушения от охраны

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев
Председатель Совета директоров группы компаний Царьград Константин Малофеев - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Бизнесмен, основатель холдинга "Царьград" Константин Малофеев сообщил, что узнал о попытке покушения от охраны, и отметил, что к подобным попыткам нужно быть готовым.
Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила попытку покушения на Малофеева. По данным ведомства, планировавший покушение на него Денис Капустин был организатором и участником нападения членов "Русского добровольческого корпуса" на села в Брянской области. Уточняется, что теракт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.
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"Узнал об этом от охраны, я хотел бы поблагодарить, пользуясь случаем, находясь сейчас в студии, поблагодарить и оперативную группу ФСБ, которая занимается этим делом, я не буду говорить много деталей, потому что дело продолжается, надеюсь, все будут пойманы и наказаны, и сотрудников Росгвардии, которые меня охраняют, все они проявили бдительность, и поэтому я здесь с вами, а не выходит с черной заставкой и черной рамкой аналогичная передача", - сказал Малофеев в эфире "Царьграда".
По его словам, к таким попыткам нужно быть готовым.
«
"Я знал об этом, у меня есть охрана и я не собираюсь останавливаться. Это означает, что все принятые нами меры были приняты верно. Я думаю, что победа не за горами, потому что враг нервничает", - пояснил он.
Также он отметил, что переход на террористические акты в отношении мирных граждан "означает панику в их рядах".
Кроме того, Малофеев обратился в эфире к террористам.
"Я хочу, чтобы вы знали, что мы воюем за правду и мы не испытываем личной ненависти к вам, даже к тем людям, которые хотят меня убить. Я не испытываю личной неприязни", - сказал он.
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Брянская областьКонстантин МалофеевДарья ДугинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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