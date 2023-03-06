Малофеев заявил, что узнал о попытке покушения от охраны
Основатель холдинга "Царьград" Малофеев заявил, что узнал о попытке покушения от охраны
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев
Председатель Совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Бизнесмен, основатель холдинга "Царьград" Константин Малофеев сообщил, что узнал о попытке покушения от охраны, и отметил, что к подобным попыткам нужно быть готовым.
Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила попытку покушения на Малофеева. По данным ведомства, планировавший покушение на него Денис Капустин был организатором и участником нападения членов "Русского добровольческого корпуса" на села в Брянской области. Уточняется, что теракт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.
"Узнал об этом от охраны, я хотел бы поблагодарить, пользуясь случаем, находясь сейчас в студии, поблагодарить и оперативную группу ФСБ, которая занимается этим делом, я не буду говорить много деталей, потому что дело продолжается, надеюсь, все будут пойманы и наказаны, и сотрудников Росгвардии, которые меня охраняют, все они проявили бдительность, и поэтому я здесь с вами, а не выходит с черной заставкой и черной рамкой аналогичная передача", - сказал Малофеев в эфире "Царьграда".
По его словам, к таким попыткам нужно быть готовым.
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"Я знал об этом, у меня есть охрана и я не собираюсь останавливаться. Это означает, что все принятые нами меры были приняты верно. Я думаю, что победа не за горами, потому что враг нервничает", - пояснил он.
Также он отметил, что переход на террористические акты в отношении мирных граждан "означает панику в их рядах".
Кроме того, Малофеев обратился в эфире к террористам.
"Я хочу, чтобы вы знали, что мы воюем за правду и мы не испытываем личной ненависти к вам, даже к тем людям, которые хотят меня убить. Я не испытываю личной неприязни", - сказал он.