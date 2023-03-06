https://ria.ru/20230306/pokushenie-1856120250.html

Малофеев заявил, что узнал о попытке покушения от охраны

Малофеев заявил, что узнал о попытке покушения от охраны - РИА Новости, 06.03.2023

Малофеев заявил, что узнал о попытке покушения от охраны

Бизнесмен, основатель холдинга "Царьград" Константин Малофеев сообщил, что узнал о попытке покушения от охраны, и отметил, что к подобным попыткам нужно быть... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T13:36

2023-03-06T13:36

2023-03-06T13:36

брянская область

константин малофеев

дарья дугина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Бизнесмен, основатель холдинга "Царьград" Константин Малофеев сообщил, что узнал о попытке покушения от охраны, и отметил, что к подобным попыткам нужно быть готовым.Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила попытку покушения на Малофеева. По данным ведомства, планировавший покушение на него Денис Капустин был организатором и участником нападения членов "Русского добровольческого корпуса" на села в Брянской области. Уточняется, что теракт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева – по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме."Узнал об этом от охраны, я хотел бы поблагодарить, пользуясь случаем, находясь сейчас в студии, поблагодарить и оперативную группу ФСБ, которая занимается этим делом, я не буду говорить много деталей, потому что дело продолжается, надеюсь, все будут пойманы и наказаны, и сотрудников Росгвардии, которые меня охраняют, все они проявили бдительность, и поэтому я здесь с вами, а не выходит с черной заставкой и черной рамкой аналогичная передача", - сказал Малофеев в эфире "Царьграда".По его словам, к таким попыткам нужно быть готовым.Также он отметил, что переход на террористические акты в отношении мирных граждан "означает панику в их рядах".Кроме того, Малофеев обратился в эфире к террористам."Я хочу, чтобы вы знали, что мы воюем за правду и мы не испытываем личной ненависти к вам, даже к тем людям, которые хотят меня убить. Я не испытываю личной неприязни", - сказал он.

https://ria.ru/20230306/pokushenie-1856068557.html

https://ria.ru/20230306/bomba-1856065564.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянская область, константин малофеев, дарья дугина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)