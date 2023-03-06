ФСБ предотвратила покушение на Константина Малофеева
ФСБ предотвратила покушение на главу совета директоров "Царьграда" Малофеева
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев
Председатель Совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Силовики предотвратили покушение на главу совета директоров медиакомпании "Царьград" Константина Малофеева, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля — председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева", — говорится в пресс-релизе.
По данным службы, за попыткой убийства бизнесмена стоит проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ гражданин России Денис Капустин. Это один из организаторов "Русского добровольческого корпуса", бойцы которого участвуют в боевых действиях на стороне украинских сил. Он также участвовал в атаке на села в Брянской области, во время которой были убиты два местных жителя.
Как утверждается, злоумышленники планировали подорвать автомобиль Малофеева с помощью прикрепленного под транспортным средством взрывного устройства — по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.
В релизе также отмечается, что в августе 2022-го силовики предотвратили организованную Капустиным диверсию — взрыв на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области. Оказавшие сопротивление исполнители — сторонники организованных им праворадикальных организации "Вайт Рекс", "Реструкт", "Тор Штайнер" и "Карпатская сечь" россияне Кейнер и Ушков — были убиты.
Против Дениса Капустина возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт" (205 УК), "Участие в деятельности террористической организации" (205.4) и "Незаконный оборот взрывчатых веществ" (222.1).