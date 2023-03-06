Рейтинг@Mail.ru
ФСБ предотвратила покушение на Константина Малофеева - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 06.03.2023 (обновлено: 13:13 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/pokushenie-1856062399.html
ФСБ предотвратила покушение на Константина Малофеева
ФСБ предотвратила покушение на Константина Малофеева - РИА Новости, 06.03.2023
ФСБ предотвратила покушение на Константина Малофеева
Силовики предотвратили покушение на главу совета директоров медиакомпании "Царьград" Константина Малофеева, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T09:57
2023-03-06T13:13
константин малофеев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
россия
украина
дарья дугина
служба безопасности украины
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856064796_526:46:2975:1423_1920x0_80_0_0_758ac9dc7fa02bcaf45bc87071a42a4e.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Силовики предотвратили покушение на главу совета директоров медиакомпании "Царьград" Константина Малофеева, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля — председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева", — говорится в пресс-релизе.По данным службы, за попыткой убийства бизнесмена стоит проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ гражданин России Денис Капустин. Это один из организаторов "Русского добровольческого корпуса", бойцы которого участвуют в боевых действиях на стороне украинских сил. Он также участвовал в атаке на села в Брянской области, во время которой были убиты два местных жителя.Как утверждается, злоумышленники планировали подорвать автомобиль Малофеева с помощью прикрепленного под транспортным средством взрывного устройства — по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.В релизе также отмечается, что в августе 2022-го силовики предотвратили организованную Капустиным диверсию — взрыв на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области. Оказавшие сопротивление исполнители — сторонники организованных им праворадикальных организации "Вайт Рекс", "Реструкт", "Тор Штайнер" и "Карпатская сечь" россияне Кейнер и Ушков — были убиты.Против Дениса Капустина возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт" (205 УК), "Участие в деятельности террористической организации" (205.4) и "Незаконный оборот взрывчатых веществ" (222.1).
https://ria.ru/20230228/khakery-1854774138.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Момент закладки бомбы под автомобиль Малофеева
ФСБ показала на видео момент закладки бомбы под автомобиль главы совета директоров группы компаний "Царьград" Малофеева.
2023-03-06T09:57
true
PT3M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856064796_585:0:2975:1793_1920x0_80_0_0_c3be3a8f21a76ef2a1c306b88cbf8c46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константин малофеев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, украина, дарья дугина, служба безопасности украины, фсб
Константин Малофеев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Россия, Украина, Дарья Дугина, Служба безопасности Украины, ФСБ
ФСБ предотвратила покушение на Константина Малофеева

ФСБ предотвратила покушение на главу совета директоров "Царьграда" Малофеева

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев
Председатель Совета директоров группы компаний Царьград Константин Малофеев - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Председатель Совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Силовики предотвратили покушение на главу совета директоров медиакомпании "Царьград" Константина Малофеева, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля — председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева", — говорится в пресс-релизе.
По данным службы, за попыткой убийства бизнесмена стоит проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ гражданин России Денис Капустин. Это один из организаторов "Русского добровольческого корпуса", бойцы которого участвуют в боевых действиях на стороне украинских сил. Он также участвовал в атаке на села в Брянской области, во время которой были убиты два местных жителя.
Как утверждается, злоумышленники планировали подорвать автомобиль Малофеева с помощью прикрепленного под транспортным средством взрывного устройства — по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.
В релизе также отмечается, что в августе 2022-го силовики предотвратили организованную Капустиным диверсию — взрыв на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области. Оказавшие сопротивление исполнители — сторонники организованных им праворадикальных организации "Вайт Рекс", "Реструкт", "Тор Штайнер" и "Карпатская сечь" россияне Кейнер и Ушков — были убиты.
Против Дениса Капустина возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт" (205 УК), "Участие в деятельности террористической организации" (205.4) и "Незаконный оборот взрывчатых веществ" (222.1).
Наталья Вовк (Шабан) - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Хакеры RaHDit: Вовк, обвиняемая в убийстве Дугиной, служила в Нацгвардии
28 февраля, 10:11
 
Константин МалофеевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияРоссияУкраинаДарья ДугинаСлужба безопасности УкраиныФСБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала