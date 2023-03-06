https://ria.ru/20230306/pokushenie-1856062399.html

ФСБ предотвратила покушение на Константина Малофеева

ФСБ предотвратила покушение на Константина Малофеева - РИА Новости, 06.03.2023

ФСБ предотвратила покушение на Константина Малофеева

Силовики предотвратили покушение на главу совета директоров медиакомпании "Царьград" Константина Малофеева, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T09:57

2023-03-06T09:57

2023-03-06T13:13

константин малофеев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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украина

дарья дугина

служба безопасности украины

фсб

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Силовики предотвратили покушение на главу совета директоров медиакомпании "Царьград" Константина Малофеева, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля — председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева", — говорится в пресс-релизе.По данным службы, за попыткой убийства бизнесмена стоит проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ гражданин России Денис Капустин. Это один из организаторов "Русского добровольческого корпуса", бойцы которого участвуют в боевых действиях на стороне украинских сил. Он также участвовал в атаке на села в Брянской области, во время которой были убиты два местных жителя.Как утверждается, злоумышленники планировали подорвать автомобиль Малофеева с помощью прикрепленного под транспортным средством взрывного устройства — по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме.В релизе также отмечается, что в августе 2022-го силовики предотвратили организованную Капустиным диверсию — взрыв на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области. Оказавшие сопротивление исполнители — сторонники организованных им праворадикальных организации "Вайт Рекс", "Реструкт", "Тор Штайнер" и "Карпатская сечь" россияне Кейнер и Ушков — были убиты.Против Дениса Капустина возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт" (205 УК), "Участие в деятельности террористической организации" (205.4) и "Незаконный оборот взрывчатых веществ" (222.1).

https://ria.ru/20230228/khakery-1854774138.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент закладки бомбы под автомобиль Малофеева ФСБ показала на видео момент закладки бомбы под автомобиль главы совета директоров группы компаний "Царьград" Малофеева. 2023-03-06T09:57 true PT3M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

константин малофеев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, россия, украина, дарья дугина, служба безопасности украины, фсб