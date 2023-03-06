https://ria.ru/20230306/pogoda-1856051104.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 06.03.2023

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до минус 2 градусов ожидает жителей Москвы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T08:31

2023-03-06T08:31

2023-03-06T08:31

общество

москва

александр синенков

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до минус 2 градусов ожидает жителей Москвы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Прогноз на сегодня по Москве: облачно с прояснениями, кратковременно небольшой снег. В Москве ноль - минус 2 градуса, по области минус 4 - плюс 1", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться, к вечеру барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230304/pogoda-1855838211.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, александр синенков