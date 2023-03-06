https://ria.ru/20230306/pogoda-1856051104.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 06.03.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до минус 2 градусов ожидает жителей Москвы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T08:31
2023-03-06T08:31
2023-03-06T08:31
общество
москва
александр синенков
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до минус 2 градусов ожидает жителей Москвы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Прогноз на сегодня по Москве: облачно с прояснениями, кратковременно небольшой снег. В Москве ноль - минус 2 градуса, по области минус 4 - плюс 1", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться, к вечеру барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230304/pogoda-1855838211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, александр синенков
Общество, Москва, Александр Синенков
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Синоптик Синенков пообещал москвичам небольшой снег и до минус двух градусов