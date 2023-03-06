Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:31 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/pogoda-1856051104.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 06.03.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до минус 2 градусов ожидает жителей Москвы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T08:31
2023-03-06T08:31
общество
москва
александр синенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837872185_0:277:3147:2047_1920x0_80_0_0_787e76a2f65a0f4805cdf912c1495449.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до минус 2 градусов ожидает жителей Москвы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. "Прогноз на сегодня по Москве: облачно с прояснениями, кратковременно небольшой снег. В Москве ноль - минус 2 градуса, по области минус 4 - плюс 1", - рассказал Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться, к вечеру барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230304/pogoda-1855838211.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837872185_418:0:3147:2047_1920x0_80_0_0_31f737d54f21120d2c3afbb41667ad65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, александр синенков
Общество, Москва, Александр Синенков
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Синенков пообещал москвичам небольшой снег и до минус двух градусов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаснеженная Манежная площадь
Заснеженная Манежная площадь - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Заснеженная Манежная площадь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до минус 2 градусов ожидает жителей Москвы в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Прогноз на сегодня по Москве: облачно с прояснениями, кратковременно небольшой снег. В Москве ноль - минус 2 градуса, по области минус 4 - плюс 1", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный, западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться, к вечеру барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба.
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Москвичам рассказали, какой будет погода на следующей неделе
4 марта, 14:30
 
ОбществоМоскваАлександр Синенков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала