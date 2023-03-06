https://ria.ru/20230306/pogibshiy-1856239906.html

Односельчане рассказали о погибшем в Любечанах мужчине

Односельчане рассказали о погибшем в Любечанах мужчине - РИА Новости, 06.03.2023

Односельчане рассказали о погибшем в Любечанах мужчине

Погибший от рук украинских террористов в брянских Любечанах Леонид Голованов не только возил местных детей в школу, но и по собственной инициативе доставлял... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T20:47

2023-03-06T20:47

2023-03-06T21:11

украина

климовский район

брянская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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ЛЮБЕЧАНЕ (Брянская область), 6 мар - РИА Новости, Дарья Ураева. Погибший от рук украинских террористов в брянских Любечанах Леонид Голованов не только возил местных детей в школу, но и по собственной инициативе доставлял обеды военнослужащим на границу, рассказали РИА Новости его односельчане; они просят местные власти наградить мужчину посмертно. Диверсионно-разведывательная группа проникла 2 марта с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей: 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером 2 марта ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Голованов жил в приграничном селе Брахлов. "Он всю жизнь свою отдал только на то, чтобы помочь своей родине, солдатикам - как он их боготворил, он им и обеды возил, и батареечки, и дровцы. И этого человека надо обязательно наградить. Таких добрых людей мало на земле", - рассказала жительница села Брахлов Зинаида Шакун. Друг погибшего Владимир Лишефай рассказал, что его товарищ был безотказным человеком и всем приходил на помощь. "Человек был безотказный - по любому случаю. С машиной проблемы у меня, звоню - сейчас подскачу. И детей возил, и обеды (военнослужащим возил). За свои личные средства", - вспоминает мужчина. По словам друга погибшего, Голованов вызвался возить еду военным по собственной инициативе.

https://ria.ru/20230306/terakt-1856168937.html

https://ria.ru/20230305/terakt-1856020480.html

украина

климовский район

брянская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Односельчане о Леониде Голованове, погибшем в Любечанах Жители села Любечаны рассказали о погибшем Леонид Голованов не только возил местных детей в школу, но и по собственной инициативе доставлял обеды военным на границу, рассказали РИА Новости его односельчане. 2023-03-06T20:47 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, климовский район, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия