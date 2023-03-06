https://ria.ru/20230306/pogibshiy-1856239906.html
Односельчане рассказали о погибшем в Любечанах мужчине
Односельчане рассказали о погибшем в Любечанах мужчине - РИА Новости, 06.03.2023
Односельчане рассказали о погибшем в Любечанах мужчине
Погибший от рук украинских террористов в брянских Любечанах Леонид Голованов не только возил местных детей в школу, но и по собственной инициативе доставлял... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T20:47
2023-03-06T20:47
2023-03-06T21:11
украина
климовский район
брянская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ЛЮБЕЧАНЕ (Брянская область), 6 мар - РИА Новости, Дарья Ураева. Погибший от рук украинских террористов в брянских Любечанах Леонид Голованов не только возил местных детей в школу, но и по собственной инициативе доставлял обеды военнослужащим на границу, рассказали РИА Новости его односельчане; они просят местные власти наградить мужчину посмертно. Диверсионно-разведывательная группа проникла 2 марта с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей: 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером 2 марта ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Голованов жил в приграничном селе Брахлов. "Он всю жизнь свою отдал только на то, чтобы помочь своей родине, солдатикам - как он их боготворил, он им и обеды возил, и батареечки, и дровцы. И этого человека надо обязательно наградить. Таких добрых людей мало на земле", - рассказала жительница села Брахлов Зинаида Шакун. Друг погибшего Владимир Лишефай рассказал, что его товарищ был безотказным человеком и всем приходил на помощь. "Человек был безотказный - по любому случаю. С машиной проблемы у меня, звоню - сейчас подскачу. И детей возил, и обеды (военнослужащим возил). За свои личные средства", - вспоминает мужчина. По словам друга погибшего, Голованов вызвался возить еду военным по собственной инициативе.
https://ria.ru/20230306/terakt-1856168937.html
https://ria.ru/20230305/terakt-1856020480.html
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климовский район
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Односельчане о Леониде Голованове, погибшем в Любечанах
Жители села Любечаны рассказали о погибшем Леонид Голованов не только возил местных детей в школу, но и по собственной инициативе доставлял обеды военным на границу, рассказали РИА Новости его односельчане.
2023-03-06T20:47
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, климовский район, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Украина, Климовский район, Брянская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Односельчане рассказали о погибшем в Любечанах мужчине
"Таких добрых людей мало на земле": односельчане рассказали о погибшем в Любечанах мужчине
ЛЮБЕЧАНЕ (Брянская область), 6 мар - РИА Новости, Дарья Ураева. Погибший от рук украинских террористов в брянских Любечанах Леонид Голованов не только возил местных детей в школу, но и по собственной инициативе доставлял обеды военнослужащим на границу, рассказали РИА Новости его односельчане; они просят местные власти наградить мужчину посмертно.
Диверсионно-разведывательная группа проникла 2 марта с Украины
на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области
. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей: 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин
назвал этот инцидент терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером 2 марта ФСБ
сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
Вдова убитого в брянском селе Любечане мужчины показала место, где он погиб
Голованов жил в приграничном селе Брахлов.
"Он всю жизнь свою отдал только на то, чтобы помочь своей родине, солдатикам - как он их боготворил, он им и обеды возил, и батареечки, и дровцы. И этого человека надо обязательно наградить. Таких добрых людей мало на земле", - рассказала жительница села Брахлов Зинаида Шакун.
Друг погибшего Владимир Лишефай рассказал, что его товарищ был безотказным человеком и всем приходил на помощь.
"Человек был безотказный - по любому случаю. С машиной проблемы у меня, звоню - сейчас подскачу. И детей возил, и обеды (военнослужащим возил). За свои личные средства", - вспоминает мужчина.
По словам друга погибшего, Голованов вызвался возить еду военным по собственной инициативе.
Друг погибшего в теракте под Брянском раскрыл новые детали трагедии