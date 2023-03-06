https://ria.ru/20230306/poezd-1856140380.html
В Приморье поезд столкнулся с электровозом
В Приморье поезд столкнулся с электровозом - РИА Новости, 06.03.2023
В Приморье поезд столкнулся с электровозом
Тепловоз в составе грузового поезда столкнулся с электровозом на станции Находка-Восточная в Приморье, с рельсов сошли два локомотива и два вагона, сообщил РИА... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:51
2023-03-06T14:51
2023-03-06T14:51
происшествия
дальневосточная железная дорога
партизанск
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Тепловоз в составе грузового поезда столкнулся с электровозом на станции Находка-Восточная в Приморье, с рельсов сошли два локомотива и два вагона, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной железной дороги. "Шестого марта в 10.40 мск (17.40 местного времени) на станции Находка-Восточная при маневровых работах произошло столкновение тепловоза в составе грузового поезда с электровозом. В результате происшествия произошёл сход двух локомотивов и двух вагонов", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавших нет, на движение поездов и работу станции происшествие не повлияло. На место схода направлен восстановительный поезд со станции Партизанск. Причины происшествия уточняются.
https://ria.ru/20230303/vagony-1855639676.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дальневосточная железная дорога, партизанск, россия, приморский край
Происшествия, Дальневосточная железная дорога, Партизанск, Россия, Приморский край
В Приморье поезд столкнулся с электровозом
На станции Находка-Восточная в Приморском крае грузовой поезд столкнулся с электровозом