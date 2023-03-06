https://ria.ru/20230306/poezd-1856140380.html

В Приморье поезд столкнулся с электровозом

В Приморье поезд столкнулся с электровозом - РИА Новости, 06.03.2023

В Приморье поезд столкнулся с электровозом

Тепловоз в составе грузового поезда столкнулся с электровозом на станции Находка-Восточная в Приморье, с рельсов сошли два локомотива и два вагона, сообщил РИА... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T14:51

2023-03-06T14:51

2023-03-06T14:51

происшествия

дальневосточная железная дорога

партизанск

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Тепловоз в составе грузового поезда столкнулся с электровозом на станции Находка-Восточная в Приморье, с рельсов сошли два локомотива и два вагона, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной железной дороги. "Шестого марта в 10.40 мск (17.40 местного времени) на станции Находка-Восточная при маневровых работах произошло столкновение тепловоза в составе грузового поезда с электровозом. В результате происшествия произошёл сход двух локомотивов и двух вагонов", - сказал собеседник агентства. По его словам, пострадавших нет, на движение поездов и работу станции происшествие не повлияло. На место схода направлен восстановительный поезд со станции Партизанск. Причины происшествия уточняются.

https://ria.ru/20230303/vagony-1855639676.html

партизанск

россия

приморский край

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, дальневосточная железная дорога, партизанск, россия, приморский край