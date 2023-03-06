https://ria.ru/20230306/podderzhka-1856238644.html
"Нет, мы тут не зря". Солдаты благодарят россиян за поддержку
"Нет, мы тут не зря". Солдаты благодарят россиян за поддержку - РИА Новости, 06.03.2023
"Нет, мы тут не зря". Солдаты благодарят россиян за поддержку
Подарки и письма бойцам приходят в самые отдаленные участки фронта
2023-03-06T20:33
2023-03-06T20:33
2023-03-06T20:34
специальная военная операция на украине
видео
вооруженные силы рф
донбасс
россия
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Слова благодарности солдатам пишут школьники, студенты, пенсионеры и многие неравнодушные. Российские военнослужащие делятся своими эмоциями и рассказывают, почему им так важна такая поддержка.
донбасс
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Нет, мы тут не зря". Солдаты благодарят россиян за поддержку
Подарки и письма бойцам приходят в самые отдаленные участки фронта. Слова благодарности солдатам пишут школьники, студенты, пенсионеры и многие неравнодушные. Российские военнослужащие делятся своими эмоциями и рассказывают, почему им так важна такая поддержка.
2023-03-06T20:33
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PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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видео, вооруженные силы рф, донбасс, россия, видео
Специальная военная операция на Украине, Видео, Вооруженные силы РФ, Донбасс, Россия
"Нет, мы тут не зря". Солдаты благодарят россиян за поддержку
Подарки и письма бойцам приходят в самые отдаленные участки фронта