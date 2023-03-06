https://ria.ru/20230306/podderzhka-1856238644.html

"Нет, мы тут не зря". Солдаты благодарят россиян за поддержку

"Нет, мы тут не зря". Солдаты благодарят россиян за поддержку - РИА Новости, 06.03.2023

"Нет, мы тут не зря". Солдаты благодарят россиян за поддержку

Подарки и письма бойцам приходят в самые отдаленные участки фронта

2023-03-06T20:33

2023-03-06T20:33

2023-03-06T20:34

специальная военная операция на украине

видео

вооруженные силы рф

донбасс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856236705_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_212e74436153244d6d21273fcfc6c4e6.jpg

Слова благодарности солдатам пишут школьники, студенты, пенсионеры и многие неравнодушные. Российские военнослужащие делятся своими эмоциями и рассказывают, почему им так важна такая поддержка.

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Нет, мы тут не зря". Солдаты благодарят россиян за поддержку Подарки и письма бойцам приходят в самые отдаленные участки фронта. Слова благодарности солдатам пишут школьники, студенты, пенсионеры и многие неравнодушные. Российские военнослужащие делятся своими эмоциями и рассказывают, почему им так важна такая поддержка. 2023-03-06T20:33 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, вооруженные силы рф, донбасс, россия, видео