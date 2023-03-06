https://ria.ru/20230306/podderzhka-1856200345.html

Бречалов встретился с женами и матерями участников спецоперации

Бречалов встретился с женами и матерями участников спецоперации - РИА Новости, 06.03.2023

Бречалов встретился с женами и матерями участников спецоперации

Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с женами и матерями участников спецоперации и обсудил меры поддержки их семей, сообщили в пресс-службе руководителя РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:29

2023-03-06T17:29

2023-03-06T17:29

удмуртская республика

общество

воткинск

россия

александр бречалов

владимир путин

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795708942_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_620348a5993a031f9c353ed5d0f2d0ec.jpg

УФА, 6 мар – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с женами и матерями участников спецоперации и обсудил меры поддержки их семей, сообщили в пресс-службе руководителя республики. По данным пресс-службы, Бречалов в рамках рабочего визита в город Воткинск встретился с супругами и матерями участников спецоперации. Такие встречи в республике проводятся регулярно. Он поблагодарил женщин за мудрость, терпение и силу духа, отметив, что от их поддержки зависит настрой бойцов, а также поздравил с наступающим международным женским днём. "Участники встречи обсудили интересующие вопросы, в том числе региональные меры поддержки родных военнослужащих, которые реализуются в Удмуртии вместе с федеральными. Это и единовременная выплата, и помощь в переобучении, и многое другое. Одним из последних важных решений в этом направлении стало освобождение от родительской платы в детских садах на всей территории региона. Это касается семей участников СВО, призванных по мобилизации, контрактников и добровольцев", - говорится в сообщении. Отдельно глава республики остановился на дополнительной гуманитарной помощи, которую отправляют жители региона землякам в зону СВО. Это и лес, и стройматериалы, и одежда, и провизия. Через фонд "Сообщество" республика централизованно закупает также снаряжение и спецоборудование для дополнительной безопасности и комфорта удмуртских защитников, информирует пресс-служба. Отмечается, что женщины поблагодарили всех жителей Удмуртии, кто готов помогать, в том числе и волонтеров, и представителей бизнеса, и предприятия, и отметили, как согревают мужчин посылки из дома. Особенно ценна для бойцов техника, а также пиломатериалы и инструменты для обустройства укрепсооружений. Глава региона добавил, что особое внимание помощи близким участников спецоперации уделил и президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 21 февраля. Он подчеркнул, что в это непростое для страны время важно сплотиться как вокруг бойцов, так и вокруг их семей.

https://ria.ru/20230227/moskva-1854604890.html

https://ria.ru/20230306/opeka-1856122058.html

воткинск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, воткинск, россия, александр бречалов, владимир путин, единая россия