https://ria.ru/20230306/podderzhka-1856200345.html
Бречалов встретился с женами и матерями участников спецоперации
Бречалов встретился с женами и матерями участников спецоперации - РИА Новости, 06.03.2023
Бречалов встретился с женами и матерями участников спецоперации
Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с женами и матерями участников спецоперации и обсудил меры поддержки их семей, сообщили в пресс-службе руководителя РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:29
2023-03-06T17:29
2023-03-06T17:29
удмуртская республика
общество
воткинск
россия
александр бречалов
владимир путин
единая россия
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УФА, 6 мар – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с женами и матерями участников спецоперации и обсудил меры поддержки их семей, сообщили в пресс-службе руководителя республики. По данным пресс-службы, Бречалов в рамках рабочего визита в город Воткинск встретился с супругами и матерями участников спецоперации. Такие встречи в республике проводятся регулярно. Он поблагодарил женщин за мудрость, терпение и силу духа, отметив, что от их поддержки зависит настрой бойцов, а также поздравил с наступающим международным женским днём. "Участники встречи обсудили интересующие вопросы, в том числе региональные меры поддержки родных военнослужащих, которые реализуются в Удмуртии вместе с федеральными. Это и единовременная выплата, и помощь в переобучении, и многое другое. Одним из последних важных решений в этом направлении стало освобождение от родительской платы в детских садах на всей территории региона. Это касается семей участников СВО, призванных по мобилизации, контрактников и добровольцев", - говорится в сообщении. Отдельно глава республики остановился на дополнительной гуманитарной помощи, которую отправляют жители региона землякам в зону СВО. Это и лес, и стройматериалы, и одежда, и провизия. Через фонд "Сообщество" республика централизованно закупает также снаряжение и спецоборудование для дополнительной безопасности и комфорта удмуртских защитников, информирует пресс-служба. Отмечается, что женщины поблагодарили всех жителей Удмуртии, кто готов помогать, в том числе и волонтеров, и представителей бизнеса, и предприятия, и отметили, как согревают мужчин посылки из дома. Особенно ценна для бойцов техника, а также пиломатериалы и инструменты для обустройства укрепсооружений. Глава региона добавил, что особое внимание помощи близким участников спецоперации уделил и президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 21 февраля. Он подчеркнул, что в это непростое для страны время важно сплотиться как вокруг бойцов, так и вокруг их семей.
https://ria.ru/20230227/moskva-1854604890.html
https://ria.ru/20230306/opeka-1856122058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, воткинск, россия, александр бречалов, владимир путин, единая россия
Удмуртская Республика, Общество, Воткинск, Россия, Александр Бречалов, Владимир Путин, Единая Россия
Бречалов встретился с женами и матерями участников спецоперации
Бречалов обсудил меры поддержки семей участников спецоперации с женами и матерями бойцов
УФА, 6 мар – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с женами и матерями участников спецоперации и обсудил меры поддержки их семей, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
По данным пресс-службы, Бречалов в рамках рабочего визита в город Воткинск
встретился с супругами и матерями участников спецоперации. Такие встречи в республике проводятся регулярно. Он поблагодарил женщин за мудрость, терпение и силу духа, отметив, что от их поддержки зависит настрой бойцов, а также поздравил с наступающим международным женским днём.
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"Участники встречи обсудили интересующие вопросы, в том числе региональные меры поддержки родных военнослужащих, которые реализуются в Удмуртии вместе с федеральными. Это и единовременная выплата, и помощь в переобучении, и многое другое. Одним из последних важных решений в этом направлении стало освобождение от родительской платы в детских садах на всей территории региона. Это касается семей участников СВО, призванных по мобилизации, контрактников и добровольцев", - говорится в сообщении.
Отдельно глава республики остановился на дополнительной гуманитарной помощи, которую отправляют жители региона землякам в зону СВО. Это и лес, и стройматериалы, и одежда, и провизия. Через фонд "Сообщество" республика централизованно закупает также снаряжение и спецоборудование для дополнительной безопасности и комфорта удмуртских защитников, информирует пресс-служба.
Отмечается, что женщины поблагодарили всех жителей Удмуртии, кто готов помогать, в том числе и волонтеров, и представителей бизнеса, и предприятия, и отметили, как согревают мужчин посылки из дома. Особенно ценна для бойцов техника, а также пиломатериалы и инструменты для обустройства укрепсооружений.
«
"Мы стараемся всегда быть с вами на связи и помогать даже в решении точечных бытовых вопросов: поправить забор, убрать дрова, доставить продукты питания. Огромную роль в этой работе играют волонтеры акции "МыВместе" и добровольцы проекта "Единой России" "ПоддЕРжка". Вы всегда можете обратиться с любым вопросом в городскую администрацию, к главе города Алексею Владимировичу Заметаеву. И вам обязательно помогут в решении вашей ситуации. Один на один с проблемой мы вас не оставим", - приводятся слова Бречалова.
Глава региона добавил, что особое внимание помощи близким участников спецоперации уделил и президент России Владимир Путин
в своем послании Федеральному собранию 21 февраля. Он подчеркнул, что в это непростое для страны время важно сплотиться как вокруг бойцов, так и вокруг их семей.
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