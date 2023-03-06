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В Раде предложили переименовать 8 Марта в день защиты прав женщин - РИА Новости, 06.03.2023
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14:40 06.03.2023 (обновлено: 14:45 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/pereimenovanie-1856137741.html
В Раде предложили переименовать 8 Марта в день защиты прав женщин
В Раде предложили переименовать 8 Марта в день защиты прав женщин - РИА Новости, 06.03.2023
В Раде предложили переименовать 8 Марта в день защиты прав женщин
Депутат украинского парламента от партии "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что в Верховную раду внесен законопроект о переименовании 8 марта в... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:40
2023-03-06T14:45
в мире
украина
верховная рада украины
оон
партия "слуга народа"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутат украинского парламента от партии "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что в Верховную раду внесен законопроект о переименовании 8 марта в Международный день защиты прав женщин. В понедельник министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что большинство украинцев проголосовали на онлайн-сервисе госуслуг за то, чтобы оставить 8 марта выходным днем. По его словам, результаты голосования будут учтены в парламенте перед принятием законопроекта о 8 марта. "Пользователи (онлайн-сервиса – ред.) "Действия" определились, что 8 марта должен остаться выходным. В силу своего социологического образования и мониторинга общественных настроений ощущения такими и были, поэтому мы зарегистрировали законопроект, которым предлагаем переименовать праздник по ООНовской практике в Международный день защиты прав женщин и оставить его выходным", - написала Бардина на своей странице в Facebook*. Она отметила, что сама проголосовала во время опроса за то, чтобы 8 марта был рабочим днем. "Думаю, что со временем так оно и произойдет", - добавила депутат. Ранее ряд депутатов из парламентских фракций "Слуга народа" и "Голос" зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 марта, 1 мая и Дня Победы. Как следует из пояснительной записки, парламентарии предлагают внести изменения в кодекс законов о труде с целью "устранения наследия колониального прошлого в культурной жизни и быту, очищения государственного календаря от навязанных прошлым дат". Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что депутатам, которые подали законопроект об отмене празднования 8 марта, стоит изучить историю и осознать важность его празднования.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, украина, верховная рада украины, оон, партия "слуга народа"
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, ООН, Партия "Слуга народа"
В Раде предложили переименовать 8 Марта в день защиты прав женщин

В Верховной раде предложили переименовать 8 Марта в Международный день защиты прав женщин

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутат украинского парламента от партии "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что в Верховную раду внесен законопроект о переименовании 8 марта в Международный день защиты прав женщин.
В понедельник министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что большинство украинцев проголосовали на онлайн-сервисе госуслуг за то, чтобы оставить 8 марта выходным днем. По его словам, результаты голосования будут учтены в парламенте перед принятием законопроекта о 8 марта.
Съезд партии Коммунисты России - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
"Коммунисты России" предложили переименовать Международный женский день
2 марта, 03:13
"Пользователи (онлайн-сервиса – ред.) "Действия" определились, что 8 марта должен остаться выходным. В силу своего социологического образования и мониторинга общественных настроений ощущения такими и были, поэтому мы зарегистрировали законопроект, которым предлагаем переименовать праздник по ООНовской практике в Международный день защиты прав женщин и оставить его выходным", - написала Бардина на своей странице в Facebook*.
Она отметила, что сама проголосовала во время опроса за то, чтобы 8 марта был рабочим днем. "Думаю, что со временем так оно и произойдет", - добавила депутат.
Ранее ряд депутатов из парламентских фракций "Слуга народа" и "Голос" зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 марта, 1 мая и Дня Победы. Как следует из пояснительной записки, парламентарии предлагают внести изменения в кодекс законов о труде с целью "устранения наследия колониального прошлого в культурной жизни и быту, очищения государственного календаря от навязанных прошлым дат".
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что депутатам, которые подали законопроект об отмене празднования 8 марта, стоит изучить историю и осознать важность его празднования.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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