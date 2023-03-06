https://ria.ru/20230306/pereimenovanie-1856137741.html

В Раде предложили переименовать 8 Марта в день защиты прав женщин

В Раде предложили переименовать 8 Марта в день защиты прав женщин - РИА Новости, 06.03.2023

В Раде предложили переименовать 8 Марта в день защиты прав женщин

Депутат украинского парламента от партии "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что в Верховную раду внесен законопроект о переименовании 8 марта в... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T14:40

2023-03-06T14:40

2023-03-06T14:45

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутат украинского парламента от партии "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что в Верховную раду внесен законопроект о переименовании 8 марта в Международный день защиты прав женщин. В понедельник министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что большинство украинцев проголосовали на онлайн-сервисе госуслуг за то, чтобы оставить 8 марта выходным днем. По его словам, результаты голосования будут учтены в парламенте перед принятием законопроекта о 8 марта. "Пользователи (онлайн-сервиса – ред.) "Действия" определились, что 8 марта должен остаться выходным. В силу своего социологического образования и мониторинга общественных настроений ощущения такими и были, поэтому мы зарегистрировали законопроект, которым предлагаем переименовать праздник по ООНовской практике в Международный день защиты прав женщин и оставить его выходным", - написала Бардина на своей странице в Facebook*. Она отметила, что сама проголосовала во время опроса за то, чтобы 8 марта был рабочим днем. "Думаю, что со временем так оно и произойдет", - добавила депутат. Ранее ряд депутатов из парламентских фракций "Слуга народа" и "Голос" зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 марта, 1 мая и Дня Победы. Как следует из пояснительной записки, парламентарии предлагают внести изменения в кодекс законов о труде с целью "устранения наследия колониального прошлого в культурной жизни и быту, очищения государственного календаря от навязанных прошлым дат". Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что депутатам, которые подали законопроект об отмене празднования 8 марта, стоит изучить историю и осознать важность его празднования.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230302/kommunisty-1855253639.html

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в мире, украина, верховная рада украины, оон, партия "слуга народа"