https://ria.ru/20230306/padenie-1856144519.html

В Кабардино-Балкарии при падении иномарки в озеро погибли два человека

В Кабардино-Балкарии при падении иномарки в озеро погибли два человека - РИА Новости, 06.03.2023

В Кабардино-Балкарии при падении иномарки в озеро погибли два человека

Два человека погибли, еще один пострадал в результата падения автомобиля в озеро в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T15:06

2023-03-06T15:06

2023-03-06T18:06

происшествия

эльбрусский район

россия

toyota corolla

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 6 мар - РИА Новости. Два человека погибли, еще один пострадал в результата падения автомобиля в озеро в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. Ранее отмечалось, что в 12.10 мск в понедельник в Эльбрусском районе в озеро Гижгит упал автомобиль Toyota Prado. Автомобиль, в котором находились шесть человек, упал в озеро в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии со 100-метровой высоты, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."По предварительным данным, автомобиль упал в озеро со скользкой дороги с высоты около 100 метров. В результате погибла женщина 1975 года рождения, жительница Свердловской области и мужчина, личность которого сейчас устанавливается", - сказал собеседник агентства."В результате падения автомобиля погибло два человека, один пострадал. Детей среди них нет. Сейчас проводятся работы по эвакуации тел погибших", - говорится в сообщении.В региональной прокуратуре отметили, что по факту падения автомобиля в озеро и гибели граждан сотрудниками ОМВД России по Эльбрусскому району проводится проверка. "Ход проверки прокуратурой республики взят на контроль", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20230305/dtp-1856020172.html

эльбрусский район

россия

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происшествия, эльбрусский район, россия, toyota corolla, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)