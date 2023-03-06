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В Кабардино-Балкарии при падении иномарки в озеро погибли два человека
В Кабардино-Балкарии при падении иномарки в озеро погибли два человека - РИА Новости, 06.03.2023
В Кабардино-Балкарии при падении иномарки в озеро погибли два человека
Два человека погибли, еще один пострадал в результата падения автомобиля в озеро в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T15:06
2023-03-06T15:06
2023-03-06T18:06
происшествия
эльбрусский район
россия
toyota corolla
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 6 мар - РИА Новости. Два человека погибли, еще один пострадал в результата падения автомобиля в озеро в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. Ранее отмечалось, что в 12.10 мск в понедельник в Эльбрусском районе в озеро Гижгит упал автомобиль Toyota Prado. Автомобиль, в котором находились шесть человек, упал в озеро в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии со 100-метровой высоты, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."По предварительным данным, автомобиль упал в озеро со скользкой дороги с высоты около 100 метров. В результате погибла женщина 1975 года рождения, жительница Свердловской области и мужчина, личность которого сейчас устанавливается", - сказал собеседник агентства."В результате падения автомобиля погибло два человека, один пострадал. Детей среди них нет. Сейчас проводятся работы по эвакуации тел погибших", - говорится в сообщении.В региональной прокуратуре отметили, что по факту падения автомобиля в озеро и гибели граждан сотрудниками ОМВД России по Эльбрусскому району проводится проверка. "Ход проверки прокуратурой республики взят на контроль", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230305/dtp-1856020172.html
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РИА Новости
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происшествия, эльбрусский район, россия, toyota corolla, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Эльбрусский район, Россия, Toyota Corolla, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кабардино-Балкарии при падении иномарки в озеро погибли два человека
В Кабардино-Балкарии при падении иномарки в озеро погибли два человека, один пострадал
НАЛЬЧИК, 6 мар - РИА Новости.
Два человека погибли, еще один пострадал в результата падения автомобиля в озеро в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
Ранее отмечалось, что в 12.10 мск в понедельник в Эльбрусском районе в озеро Гижгит упал автомобиль Toyota Prado. Автомобиль, в котором находились шесть человек, упал в озеро в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии со 100-метровой высоты, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"По предварительным данным, автомобиль упал в озеро со скользкой дороги с высоты около 100 метров. В результате погибла женщина 1975 года рождения, жительница Свердловской области и мужчина, личность которого сейчас устанавливается", - сказал собеседник агентства.
"В результате падения автомобиля погибло два человека, один пострадал. Детей среди них нет. Сейчас проводятся работы по эвакуации тел погибших", - говорится в сообщении.
В региональной прокуратуре отметили, что по факту падения автомобиля в озеро и гибели граждан сотрудниками ОМВД России по Эльбрусскому району проводится проверка. "Ход проверки прокуратурой республики взят на контроль", - подчеркнули в ведомстве.
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