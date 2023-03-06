https://ria.ru/20230306/ozero-1856120694.html

В Кабардино-Балкарии автомобиль с людьми упал в горное озеро

В Кабардино-Балкарии автомобиль с людьми упал в горное озеро - РИА Новости, 06.03.2023

В Кабардино-Балкарии автомобиль с людьми упал в горное озеро

Автомобиль, в котором, по предварительным данным, находились шесть человек, упал в горное озеро в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T13:37

2023-03-06T13:37

2023-03-06T15:05

происшествия

эльбрусский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 6 мар - РИА Новости. Автомобиль, в котором, по предварительным данным, находились шесть человек, упал в горное озеро в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. "В 12.10 мск в понедельник поступило сообщение, что в Эльбрусском районе в озеро Гижгит упал автомобиль Toyota Prado. По предварительной информации, в машине находилось шесть человек", - говорится в публикации.На место происшествия выдвинулись 22 участника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда на шести единицах техники, в том числе три водолаза.

https://ria.ru/20230306/mi-8-1856106428.html

эльбрусский район

россия

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происшествия, эльбрусский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)