https://ria.ru/20230306/oteli-1856062497.html

Названы страны, в которых туристы чаще всего бронировали отели зимой

Названы страны, в которых туристы чаще всего бронировали отели зимой - РИА Новости, 06.03.2023

Названы страны, в которых туристы чаще всего бронировали отели зимой

Определены города и страны, в которых этой зимой россияне бронировали отели чаще всего, сообщает Туту. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T10:28

2023-03-06T10:28

2023-03-06T10:28

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Определены города и страны, в которых этой зимой россияне бронировали отели чаще всего, сообщает Туту.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали заявки за декабрь, январь и февраль, и выяснили, что 93 процента номеров были забронированы по России. Причем чаще всего – на две ночи. Туристы платили в среднем 3,3 тысячи рублей за сутки. При поездках за границу средний срок размещения был больше — три ночи, а средний чек — 6,8 тысячи рублей в день.Белоруссия стала самым востребованным зарубежным направлением — на нее пришлось около четверти спроса визитеров за границу. Средний чек за ночь составил 4,2 тысячи рублей.Турция — на второй строке списка. Средний чек за сутки составил 6,1 тысячи рублей. На третьем месте — Казахстан, средний чек был 5,5 тысячи рублей за ночь. В десятку вошли также Армения, ОАЭ, Узбекистан, Грузия, Мексика, Таиланд и Италия.В России наиболее востребованы были отели Москвы — на них пришлось около четверти спроса. Средний чек составил 3,8 тысячи рублей за ночь. На втором месте — Санкт-Петербург (18 процентов бронирований), где за ночь платили в среднем три тысячи рублей. На третьей строке списка — Сочи, где средний чек зимой был на уровне 3,2 тысячи рублей в день.

https://ria.ru/20230305/oteli-1855730303.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, белоруссия, турция, россия, отели, гостиницы