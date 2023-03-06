https://ria.ru/20230306/osveschenie-1856102405.html
Более 1,3 миллиарда рублей выделят на установку освещения в Подмосковье
Более 1,3 миллиарда рублей выделят на установку освещения в Подмосковье - РИА Новости, 06.03.2023
Более 1,3 миллиарда рублей выделят на установку освещения в Подмосковье
Более 1,3 миллиарда рублей выделят на установку и модернизацию уличного освещения в Московской области в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:29
2023-03-06T12:29
2023-03-06T12:29
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Более 1,3 миллиарда рублей выделят на установку и модернизацию уличного освещения в Московской области в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Средства выделят по проекту "Светлый город", который направлен на повышение энергоэффективности уличного освещения и созданию комфортных условий в общественных местах. В 2022 году новое уличное освещение появилось на 159 объектах в 28 городских округах."В 2023 году на реализацию программы предусмотрено 1,3 миллиарда рублей, из которых 395 миллионов рублей – средства регионального бюджета и 920 миллионов рублей – бюджетов муниципалитетов", - приводятся слова председателя комитета по строительству и ЖКХ Подмосковья Игоря Коханого.
https://realty.ria.ru/20230302/mtsd-1855341517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума