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Более 1,3 миллиарда рублей выделят на установку освещения в Подмосковье - РИА Новости, 06.03.2023
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Новости Подмосковья
 
12:29 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/osveschenie-1856102405.html
Более 1,3 миллиарда рублей выделят на установку освещения в Подмосковье
Более 1,3 миллиарда рублей выделят на установку освещения в Подмосковье - РИА Новости, 06.03.2023
Более 1,3 миллиарда рублей выделят на установку освещения в Подмосковье
Более 1,3 миллиарда рублей выделят на установку и модернизацию уличного освещения в Московской области в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:29
2023-03-06T12:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Более 1,3 миллиарда рублей выделят на установку и модернизацию уличного освещения в Московской области в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Средства выделят по проекту "Светлый город", который направлен на повышение энергоэффективности уличного освещения и созданию комфортных условий в общественных местах. В 2022 году новое уличное освещение появилось на 159 объектах в 28 городских округах."В 2023 году на реализацию программы предусмотрено 1,3 миллиарда рублей, из которых 395 миллионов рублей – средства регионального бюджета и 920 миллионов рублей – бюджетов муниципалитетов", - приводятся слова председателя комитета по строительству и ЖКХ Подмосковья Игоря Коханого.
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московская область (подмосковье), московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума

Более 1,3 миллиарда рублей выделят на установку освещения в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей КуденкоРаботник энергетической компании меняет лампы в уличных фонарях
Работник энергетической компании меняет лампы в уличных фонарях - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Более 1,3 миллиарда рублей выделят на установку и модернизацию уличного освещения в Московской области в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
Средства выделят по проекту "Светлый город", который направлен на повышение энергоэффективности уличного освещения и созданию комфортных условий в общественных местах. В 2022 году новое уличное освещение появилось на 159 объектах в 28 городских округах.
"В 2023 году на реализацию программы предусмотрено 1,3 миллиарда рублей, из которых 395 миллионов рублей – средства регионального бюджета и 920 миллионов рублей – бюджетов муниципалитетов", - приводятся слова председателя комитета по строительству и ЖКХ Подмосковья Игоря Коханого.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Московская областная дума
 
 
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