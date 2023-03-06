Глава МИД Венгрии предостерег от соревнования с США в поставках оружия
Глава МИД Венгрии Сийярто предостерег Европу от соревнования с США в поставках оружия
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 6 мар - РИА Новости. Ряд евродепутатов относится к поставкам оружия Украине как к соревнованию с США, забывая при этом, что Европа, а не США, ощущает на себе негативные последствия конфликта, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
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"Европа и трансатлантическое пространство находится просто в военном психозе. Это шок - слушать в Брюсселе депутатов, которые воспринимают как соревнование, кто даст больше оружия Украине - США или Европа. Прежде всего, конечно, абсолютно нелогично вступать в соревнование с первой мировой супердержавой в чем бы то ни было в сфере поставок оружия", - сказал Сийярто, выступая в парламенте Венгрии перед началом основного заседания.
По его словам, "эти бюрократы забывают", что конфликт происходит в Европе, а не в США, и именно Европа ощущает на себе "непосредственно все его негативные последствия".
Сийярто повторил точку зрения официального Будапешта о необходимости прекращения огня и мирных переговоров вместо введения новых антироссийских санкций и отправки оружия Киеву и напомнил, что без непосредственных переговоров властей России и США, по мнению Венгрии, достичь их будет "довольно сложно".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что страны Европы "как лунатики на крыше" постоянно балансируют на грани войны с Россией. Фактически, косвенная война, по его словам, уже идет, поскольку Запад поставляет все более смертоносное оружие Киеву и может дойти даже до отправки "миротворческих войск". По словам спикера парламента Венгрии Ласло Кёвера, ряд стран ЕС и НАТО отправил Украине смертоносного оружия на 60 миллиардов долларов, что сделало их участниками конфликта.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.