https://ria.ru/20230306/opolzni-1856199919.html
В Индонезии из-за проливных дождей и оползней погибли 11 человек
В Индонезии из-за проливных дождей и оползней погибли 11 человек - РИА Новости, 06.03.2023
В Индонезии из-за проливных дождей и оползней погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли и около 50 пропали без вести из-за проливных дождей и оползней, обрушившихся на острова Риау в Индонезии, передает агентство Франс... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:29
2023-03-06T17:29
2023-03-06T17:29
в мире
индонезия
риау
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153062/30/1530623020_0:106:2095:1284_1920x0_80_0_0_406ca9aeac1fd6754d2b81dd1ff67fbb.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли и около 50 пропали без вести из-за проливных дождей и оползней, обрушившихся на острова Риау в Индонезии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB). По словам представителя BNPB Абдула Мухари, 11 человек погибли и "50 человек остаются пропавшими без вести". Представитель национального управления добавил, что из-за удаленности островов спасателям будет трудно добраться туда. "Обычно это занимает около пяти часов на катере. Завтра Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям задействует вертолет, чтобы быстрее добраться до места", - сказал он.
https://ria.ru/20230220/pogibshie-1853053955.html
индонезия
риау
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153062/30/1530623020_121:0:1973:1389_1920x0_80_0_0_200e88a24227fe4c70821a9283ce0cbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, риау
В Индонезии из-за проливных дождей и оползней погибли 11 человек
В Индонезии из-за проливных дождей и оползней погибли 11 человек, 50 пропали без вести
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости.
Одиннадцать человек погибли и около 50 пропали без вести из-за проливных дождей и оползней, обрушившихся на острова Риау в Индонезии, передает агентство Франс Пресс
со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).
По словам представителя BNPB Абдула Мухари, 11 человек погибли и "50 человек остаются пропавшими без вести".
Представитель национального управления добавил, что из-за удаленности островов спасателям будет трудно добраться туда.
"Обычно это занимает около пяти часов на катере. Завтра Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям задействует вертолет, чтобы быстрее добраться до места", - сказал он.
Число погибших из-за ливней и оползней в Бразилии выросло до 36