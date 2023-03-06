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В Индонезии из-за проливных дождей и оползней погибли 11 человек

В Индонезии из-за проливных дождей и оползней погибли 11 человек - РИА Новости, 06.03.2023

В Индонезии из-за проливных дождей и оползней погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли и около 50 пропали без вести из-за проливных дождей и оползней, обрушившихся на острова Риау в Индонезии, передает агентство Франс... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:29

2023-03-06T17:29

2023-03-06T17:29

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли и около 50 пропали без вести из-за проливных дождей и оползней, обрушившихся на острова Риау в Индонезии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB). По словам представителя BNPB Абдула Мухари, 11 человек погибли и "50 человек остаются пропавшими без вести". Представитель национального управления добавил, что из-за удаленности островов спасателям будет трудно добраться туда. "Обычно это занимает около пяти часов на катере. Завтра Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям задействует вертолет, чтобы быстрее добраться до места", - сказал он.

https://ria.ru/20230220/pogibshie-1853053955.html

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