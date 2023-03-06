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В Индонезии из-за проливных дождей и оползней погибли 11 человек - РИА Новости, 06.03.2023
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17:29 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/opolzni-1856199919.html
В Индонезии из-за проливных дождей и оползней погибли 11 человек
В Индонезии из-за проливных дождей и оползней погибли 11 человек - РИА Новости, 06.03.2023
В Индонезии из-за проливных дождей и оползней погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли и около 50 пропали без вести из-за проливных дождей и оползней, обрушившихся на острова Риау в Индонезии, передает агентство Франс... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:29
2023-03-06T17:29
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индонезия
риау
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли и около 50 пропали без вести из-за проливных дождей и оползней, обрушившихся на острова Риау в Индонезии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB). По словам представителя BNPB Абдула Мухари, 11 человек погибли и "50 человек остаются пропавшими без вести". Представитель национального управления добавил, что из-за удаленности островов спасателям будет трудно добраться туда. "Обычно это занимает около пяти часов на катере. Завтра Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям задействует вертолет, чтобы быстрее добраться до места", - сказал он.
https://ria.ru/20230220/pogibshie-1853053955.html
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в мире, индонезия, риау
В мире, Индонезия, Риау
В Индонезии из-за проливных дождей и оползней погибли 11 человек

В Индонезии из-за проливных дождей и оползней погибли 11 человек, 50 пропали без вести

© AP Photo / Khairul BazarПоследствия оползней и проливных дождей в Индонезии
Последствия оползней и проливных дождей в Индонезии - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© AP Photo / Khairul Bazar
Последствия оползней и проливных дождей в Индонезии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Одиннадцать человек погибли и около 50 пропали без вести из-за проливных дождей и оползней, обрушившихся на острова Риау в Индонезии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).
По словам представителя BNPB Абдула Мухари, 11 человек погибли и "50 человек остаются пропавшими без вести".
Представитель национального управления добавил, что из-за удаленности островов спасателям будет трудно добраться туда.
"Обычно это занимает около пяти часов на катере. Завтра Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям задействует вертолет, чтобы быстрее добраться до места", - сказал он.
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