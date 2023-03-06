https://ria.ru/20230306/obstrel-1856203388.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 06.03.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Ясиноватой 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T17:39
2023-03-06T17:39
2023-03-06T17:46
специальная военная операция на украине
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ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
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нато
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.20 - населенный пункт Ласточкино – город Ясиноватая: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, НАТО
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили десять снарядов по Ясиноватой