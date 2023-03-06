https://ria.ru/20230306/obstrel-1856153959.html

ВСУ выпустили три снаряда по Донецку

ВСУ выпустили три снаряда по Донецку - РИА Новости, 06.03.2023

ВСУ выпустили три снаряда по Донецку

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T15:38

2023-03-06T15:38

2023-03-06T15:38

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

украина

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлению: 14.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856151746.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

украина

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, украина, россия, вооруженные силы украины