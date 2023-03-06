https://ria.ru/20230306/obstrel-1856153959.html
ВСУ выпустили три снаряда по Донецку
ВСУ выпустили три снаряда по Донецку - РИА Новости, 06.03.2023
ВСУ выпустили три снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T15:38
2023-03-06T15:38
2023-03-06T15:38
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
украина
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлению: 14.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230306/artemovsk-1856151746.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили три снаряда по Донецку
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибра 155 миллиметров