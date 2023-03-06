https://ria.ru/20230306/obstrel-1856108560.html
ВСУ обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка
ВСУ обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка - РИА Новости, 06.03.2023
ВСУ обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T12:47
2023-03-06T12:47
2023-03-06T12:47
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230306/mi-8-1856106428.html
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли из артиллерии Петровский район Донецка
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов натовского калибра