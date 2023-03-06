https://ria.ru/20230306/obstrel-1856063927.html
Украинские войска обстреляли города левобережья в Херсонской области
Украинские войска обстреляли города левобережья в Херсонской области - РИА Новости, 06.03.2023
Украинские войска обстреляли города левобережья в Херсонской области
Украинские военные на протяжении ночи обстреливали города и села, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 53 снаряда из... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T10:01
2023-03-06T10:01
2023-03-06T10:01
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
херсонская область
днепр (город)
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 6 мар – РИА Новости. Украинские военные на протяжении ночи обстреливали города и села, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 53 снаряда из ствольной артиллерии, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб региона. "В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Алешки, Днепряны, Голая Пристань, Горностаевка, Покровское, выпустив в общей сложности 53 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне только по Новой Каховке прилетело со стороны украинских войск 22 снаряда. В минздраве региона ранее сообщили, что в результате обстрела Новой Каховки погиб один человек, два получили тяжелые ранения.
https://ria.ru/20230305/obstrely-1855937212.html
новая каховка
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая каховка, херсонская область , днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Херсонская область , Днепр (город)
Украинские войска обстреляли города левобережья в Херсонской области
Украинские войска выпустили ночью 53 снаряда по городам левобережья в Херсонской области