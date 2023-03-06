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В России признали деятельность Transparеncy International нежелательной - РИА Новости, 06.03.2023
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16:26 06.03.2023 (обновлено: 17:15 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/nezhelatelnye-1856176306.html
В России признали деятельность Transparеncy International нежелательной
В России признали деятельность Transparеncy International нежелательной - РИА Новости, 06.03.2023
В России признали деятельность Transparеncy International нежелательной
Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность Transparеncy International на территории России, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:26
2023-03-06T17:15
россия
генеральная прокуратура рф
германия
берлин (город)
общество
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность Transparеncy International на территории России, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.Подчеркивается, что такое решение принято после изучения материалов, поступивших в надзорный орган.Деятельность организации выходит за рамки декларированных целей и задач — формально выступая за борьбу с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела России, уточнили представители Генпрокуратуры.В Генеральной прокуратуре добавили, что штаб-квартира Transparеncy International находится в Берлине, и ее возглавляют граждане зарубежных стран.В Минюст направили данные, необходимые для внесения в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признали нежелательной в стране.
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россия, генеральная прокуратура рф, германия, берлин (город), общество
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Германия, Берлин (город), Общество
В России признали деятельность Transparеncy International нежелательной

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность Transparеncy International

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генпрокуратуры в Москве
Здание Генпрокуратуры в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Генпрокуратуры в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность Transparеncy International на территории России, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Подчеркивается, что такое решение принято после изучения материалов, поступивших в надзорный орган.
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Деятельность организации выходит за рамки декларированных целей и задач — формально выступая за борьбу с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела России, уточнили представители Генпрокуратуры.
«
"(Это. — Прим. ред.) представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России", — пояснили в ведомстве.
В Генеральной прокуратуре добавили, что штаб-квартира Transparеncy International находится в Берлине, и ее возглавляют граждане зарубежных стран.
В Минюст направили данные, необходимые для внесения в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признали нежелательной в стране.
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РоссияГенеральная прокуратура РФГерманияБерлин (город)Общество
 
 
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