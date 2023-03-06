https://ria.ru/20230306/nezhelatelnye-1856176306.html
В России признали деятельность Transparеncy International нежелательной
В России признали деятельность Transparеncy International нежелательной - РИА Новости, 06.03.2023
В России признали деятельность Transparеncy International нежелательной
Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность Transparеncy International на территории России, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:26
2023-03-06T16:26
2023-03-06T17:15
россия
генеральная прокуратура рф
германия
берлин (город)
общество
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность Transparеncy International на территории России, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.Подчеркивается, что такое решение принято после изучения материалов, поступивших в надзорный орган.Деятельность организации выходит за рамки декларированных целей и задач — формально выступая за борьбу с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела России, уточнили представители Генпрокуратуры.В Генеральной прокуратуре добавили, что штаб-квартира Transparеncy International находится в Берлине, и ее возглавляют граждане зарубежных стран.В Минюст направили данные, необходимые для внесения в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признали нежелательной в стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральная прокуратура рф, германия, берлин (город), общество
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Германия, Берлин (город), Общество
В России признали деятельность Transparеncy International нежелательной
Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность Transparеncy International