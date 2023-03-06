https://ria.ru/20230306/nezhelatelnye-1856176306.html

В России признали деятельность Transparеncy International нежелательной

В России признали деятельность Transparеncy International нежелательной - РИА Новости, 06.03.2023

В России признали деятельность Transparеncy International нежелательной

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность Transparеncy International на территории России, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T16:26

2023-03-06T16:26

2023-03-06T17:15

россия

генеральная прокуратура рф

германия

берлин (город)

общество

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность Transparеncy International на территории России, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.Подчеркивается, что такое решение принято после изучения материалов, поступивших в надзорный орган.Деятельность организации выходит за рамки декларированных целей и задач — формально выступая за борьбу с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела России, уточнили представители Генпрокуратуры.В Генеральной прокуратуре добавили, что штаб-квартира Transparеncy International находится в Берлине, и ее возглавляют граждане зарубежных стран.В Минюст направили данные, необходимые для внесения в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признали нежелательной в стране.

https://ria.ru/20230123/fond-1846938025.html

https://ria.ru/20230214/npo-1851976144.html

россия

германия

берлин (город)

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, генеральная прокуратура рф, германия, берлин (город), общество