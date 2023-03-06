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Мэр Набережных Челнов отчитал тех, кто не платит налоги - РИА Новости, 06.03.2023
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18:10 06.03.2023 (обновлено: 18:32 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/nalogi-1856211159.html
Мэр Набережных Челнов отчитал тех, кто не платит налоги
Мэр Набережных Челнов отчитал тех, кто не платит налоги - РИА Новости, 06.03.2023
Мэр Набережных Челнов отчитал тех, кто не платит налоги
Мэр Набережных Челнов в Татарстане Наиль Магдеев отчитал недобросовестных налогоплательщиков, в частности, компанию "Булгарпиво", задолжавшую по акцизам 120... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T18:10
2023-03-06T18:32
экономика
набережные челны
россия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 6 мар – РИА Новости. Мэр Набережных Челнов в Татарстане Наиль Магдеев отчитал недобросовестных налогоплательщиков, в частности, компанию "Булгарпиво", задолжавшую по акцизам 120 миллионов рублей. "Тем, кто аккуратно и вовремя уплачивает налоги, – большое спасибо. Тем, кто не уплачивает налоги, – не спасибо… Часть роста задолженности по всем видам налогов (отмечается) по нашей территории, по городу Набережные Челны", - сказал Магдеев на совещании в мэрии. Градоначальник предложил в рабочем порядке собраться у него по данному вопросу. При этом он отметил, что, например, пивоваренная компания "Булгарпиво" имеет долги в 120 миллионов рублей по уплате акцизов уже на протяжении нескольких лет. По словам мэра Набережных Челнов, платить налоги все должны своевременно и в полном объеме, независимо от того, кто налогоплательщик и в какой бюджет они поступают. "Никому никаких индульгенций и преференций никто не давал по уплате налогов, все мы должны быть аккуратными, добросовестными налогоплательщиками", - подчеркнул мэр.
https://ria.ru/20230213/moshennichestvo-1851591371.html
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экономика, набережные челны, россия, республика татарстан (татарстан)
Экономика, Набережные Челны, Россия, Республика Татарстан (Татарстан)
Мэр Набережных Челнов отчитал тех, кто не платит налоги

Мэр Набережных Челнов Магдеев отчитал должников по налогам, в том числе "Булгарпиво"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМэр Набережных Челнов Наиль Магдеев
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 6 мар – РИА Новости. Мэр Набережных Челнов в Татарстане Наиль Магдеев отчитал недобросовестных налогоплательщиков, в частности, компанию "Булгарпиво", задолжавшую по акцизам 120 миллионов рублей.
"Тем, кто аккуратно и вовремя уплачивает налоги, – большое спасибо. Тем, кто не уплачивает налоги, – не спасибо… Часть роста задолженности по всем видам налогов (отмечается) по нашей территории, по городу Набережные Челны", - сказал Магдеев на совещании в мэрии.
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Градоначальник предложил в рабочем порядке собраться у него по данному вопросу. При этом он отметил, что, например, пивоваренная компания "Булгарпиво" имеет долги в 120 миллионов рублей по уплате акцизов уже на протяжении нескольких лет.
«
"Увидел в самолете директора предприятия, говорю: привет тебе от налоговой инспекции, ты пока в зоне критики… Сколько помню, все время эта цифра – 120 миллионов. Меня вот разбуди, я точно знаю, что "Булгарпиво" государству должно. Он какие-то преференции что ли имеет, почему вокруг него все ходят? Почему он не уплачивает акцизы?" - удивился Магдеев.
По словам мэра Набережных Челнов, платить налоги все должны своевременно и в полном объеме, независимо от того, кто налогоплательщик и в какой бюджет они поступают. "Никому никаких индульгенций и преференций никто не давал по уплате налогов, все мы должны быть аккуратными, добросовестными налогоплательщиками", - подчеркнул мэр.
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ЭкономикаНабережные ЧелныРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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