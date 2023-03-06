https://ria.ru/20230306/naberezhnye-1856129441.html
Специалисты отремонтируют 11 московских набережных в этом году
Специалисты отремонтируют 11 московских набережных в этом году - РИА Новости, 06.03.2023
Специалисты отремонтируют 11 московских набережных в этом году
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют 11 столичных набережных в 2023 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:10
2023-03-06T14:10
2023-03-06T14:57
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют 11 столичных набережных в 2023 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году запланировано обновление 11 набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируем более 190 тысяч погонных метров покрытия. Эти мероприятия проводятся раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению", - рассказал Бирюков. Заммэра рассказал, что работы пройдут на Пречистенской, Крутицкой, Раушской, Дербеневской, Нагатинской, Устьинской,Якиманской, Кадашевской, Болотной набережных, на участке Водоотводного канала от Малого Краснохолмского моста до Шлюзового моста и участке Шлюзовой набережной. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для москвичей эти работы проходят практически незаметно. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок. Бирюков также напомнил, что в 2022 году специалисты обновили швы гранитной облицовки на четырех столичных набережных: Котельнической, Гончарной, Берсеневской и Крымской.
https://ria.ru/20230119/ochistka-1847116988.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество
Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Общество
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют 11 столичных набережных в 2023 году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году запланировано обновление 11 набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируем более 190 тысяч погонных метров покрытия. Эти мероприятия проводятся раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению", - рассказал Бирюков.
Заммэра рассказал, что работы пройдут на Пречистенской, Крутицкой, Раушской, Дербеневской, Нагатинской, Устьинской,Якиманской, Кадашевской, Болотной набережных, на участке Водоотводного канала от Малого Краснохолмского моста до Шлюзового моста и участке Шлюзовой набережной.
«
"Ремонт швов облицовки начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают водонепроницаемым раствором", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства
подчеркнул, что для москвичей эти работы проходят практически незаметно. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.
Бирюков также напомнил, что в 2022 году специалисты обновили швы гранитной облицовки на четырех столичных набережных: Котельнической, Гончарной, Берсеневской и Крымской.
Пескоструйную очистку более 200 сооружений провели в 2022 году в Москве