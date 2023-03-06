https://ria.ru/20230306/musor-1856147564.html

Мусоросортировочный комплекс построят под Арзамасом

Мусоросортировочный комплекс построят под Арзамасом - РИА Новости, 06.03.2023

Мусоросортировочный комплекс построят под Арзамасом

Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами, перерабатывающий 160 тысяч тонн ТКО в год, построят в Арзамасе, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T15:13

2023-03-06T15:13

2023-03-06T15:14

нижегородская область

нижегородская область

арзамас

россия

глеб никитин

денис буцаев

корпорация развития

российский экологический оператор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850943966_0:323:3065:2047_1920x0_80_0_0_50ba1cdbba591b9f3c61b04d833616b0.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами, перерабатывающий 160 тысяч тонн ТКО в год, построят в Арзамасе, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области Концессионное соглашение для создания и эксплуатации мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) в городе Арзамас заключили правительство региона и ООО "Проект 3". "Это мощный современный комплекс, который будет отвечать экологическим стандартам. Его строительство позволит нам существенно улучшить экологическую обстановку в целом и достичь показателей нацпроекта "Экология", которые ставит перед регионами президент России Владимир Путин", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Как отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, в Арзамасе появится новый комплекс, способный принимать на обработку не менее 160 тысяч тонн ТКО в год. РЭО окажет инвестору меру поддержки в виде льготного займа. "РЭО готов предоставить финансирование в размере 1,1 миллиарда рублей в 2024 году и около 800 миллионов рублей – в 2027 году", — приводятся в сообщении слова Буцаева. Общий объем капитальных затрат составит 2,9 миллиарда рублей. Комплекс будет располагаться недалеко от села Волчиха. В состав объекта на первом этапе войдут мусоросортировочный комплекс, цех по обработке крупно-габаритных отходов и полигон для захоронения отходов. Предполагается, что объект сможет обслуживать южные районы Нижегородской области. Отмечается, что для реализации проекта была создана дочерняя компания Корпорации развития Нижегородской области — ООО "Проект 3", которая выступает концессионером. "Реализацию концессионного соглашения будет вести Корпорация развития, которая при осуществлении ряда концессионных проектов выступает в качестве центра компетенций, обладающего серьезным опытом в этой области. На сегодняшний день среди курируемых нами концессий строительство 13 школ в Нижнем Новгороде и области, ледовой арены на Стрелке и модернизация инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде", - цитирует пресс-служба слова руководителя Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко.

https://realty.ria.ru/20230306/sbor-1856058379.html

https://realty.ria.ru/20230301/pereraschet-1854673297.html

https://realty.ria.ru/20230116/razdelnyy-sbor-1835685603.html

нижегородская область

арзамас

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, арзамас, россия, глеб никитин, денис буцаев, корпорация развития, российский экологический оператор, жкх