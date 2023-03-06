Мусоросортировочный комплекс построят под Арзамасом
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкРегиональный оператор по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами)
Региональный оператор по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами). Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами, перерабатывающий 160 тысяч тонн ТКО в год, построят в Арзамасе, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области
Концессионное соглашение для создания и эксплуатации мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) в городе Арзамас заключили правительство региона и ООО "Проект 3".
"Это мощный современный комплекс, который будет отвечать экологическим стандартам. Его строительство позволит нам существенно улучшить экологическую обстановку в целом и достичь показателей нацпроекта "Экология", которые ставит перед регионами президент России Владимир Путин", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Как отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, в Арзамасе появится новый комплекс, способный принимать на обработку не менее 160 тысяч тонн ТКО в год. РЭО окажет инвестору меру поддержки в виде льготного займа. "РЭО готов предоставить финансирование в размере 1,1 миллиарда рублей в 2024 году и около 800 миллионов рублей – в 2027 году", — приводятся в сообщении слова Буцаева. Общий объем капитальных затрат составит 2,9 миллиарда рублей.
Комплекс будет располагаться недалеко от села Волчиха. В состав объекта на первом этапе войдут мусоросортировочный комплекс, цех по обработке крупно-габаритных отходов и полигон для захоронения отходов. Предполагается, что объект сможет обслуживать южные районы Нижегородской области.
Отмечается, что для реализации проекта была создана дочерняя компания Корпорации развития Нижегородской области — ООО "Проект 3", которая выступает концессионером. "Реализацию концессионного соглашения будет вести Корпорация развития, которая при осуществлении ряда концессионных проектов выступает в качестве центра компетенций, обладающего серьезным опытом в этой области. На сегодняшний день среди курируемых нами концессий строительство 13 школ в Нижнем Новгороде и области, ледовой арены на Стрелке и модернизация инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде", - цитирует пресс-служба слова руководителя Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко.