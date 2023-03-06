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Мусоросортировочный комплекс построят под Арзамасом - РИА Новости, 06.03.2023
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Нижегородская область
 
15:13 06.03.2023 (обновлено: 15:14 06.03.2023)
https://ria.ru/20230306/musor-1856147564.html
Мусоросортировочный комплекс построят под Арзамасом
Мусоросортировочный комплекс построят под Арзамасом - РИА Новости, 06.03.2023
Мусоросортировочный комплекс построят под Арзамасом
Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами, перерабатывающий 160 тысяч тонн ТКО в год, построят в Арзамасе, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T15:13
2023-03-06T15:14
нижегородская область
нижегородская область
арзамас
россия
глеб никитин
денис буцаев
корпорация развития
российский экологический оператор
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами, перерабатывающий 160 тысяч тонн ТКО в год, построят в Арзамасе, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области Концессионное соглашение для создания и эксплуатации мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) в городе Арзамас заключили правительство региона и ООО "Проект 3". "Это мощный современный комплекс, который будет отвечать экологическим стандартам. Его строительство позволит нам существенно улучшить экологическую обстановку в целом и достичь показателей нацпроекта "Экология", которые ставит перед регионами президент России Владимир Путин", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Как отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, в Арзамасе появится новый комплекс, способный принимать на обработку не менее 160 тысяч тонн ТКО в год. РЭО окажет инвестору меру поддержки в виде льготного займа. "РЭО готов предоставить финансирование в размере 1,1 миллиарда рублей в 2024 году и около 800 миллионов рублей – в 2027 году", — приводятся в сообщении слова Буцаева. Общий объем капитальных затрат составит 2,9 миллиарда рублей. Комплекс будет располагаться недалеко от села Волчиха. В состав объекта на первом этапе войдут мусоросортировочный комплекс, цех по обработке крупно-габаритных отходов и полигон для захоронения отходов. Предполагается, что объект сможет обслуживать южные районы Нижегородской области. Отмечается, что для реализации проекта была создана дочерняя компания Корпорации развития Нижегородской области — ООО "Проект 3", которая выступает концессионером. "Реализацию концессионного соглашения будет вести Корпорация развития, которая при осуществлении ряда концессионных проектов выступает в качестве центра компетенций, обладающего серьезным опытом в этой области. На сегодняшний день среди курируемых нами концессий строительство 13 школ в Нижнем Новгороде и области, ледовой арены на Стрелке и модернизация инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде", - цитирует пресс-служба слова руководителя Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко.
https://realty.ria.ru/20230306/sbor-1856058379.html
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нижегородская область, арзамас, россия, глеб никитин, денис буцаев, корпорация развития, российский экологический оператор, жкх
Нижегородская область, Нижегородская область, Арзамас, Россия, Глеб Никитин, Денис Буцаев, Корпорация Развития, Российский экологический оператор, ЖКХ

Мусоросортировочный комплекс построят под Арзамасом

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкРегиональный оператор по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами)
Региональный оператор по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами) - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Региональный оператор по обращению с ТКО (твердыми коммунальными отходами). Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами, перерабатывающий 160 тысяч тонн ТКО в год, построят в Арзамасе, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области
Концессионное соглашение для создания и эксплуатации мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) в городе Арзамас заключили правительство региона и ООО "Проект 3".
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"Это мощный современный комплекс, который будет отвечать экологическим стандартам. Его строительство позволит нам существенно улучшить экологическую обстановку в целом и достичь показателей нацпроекта "Экология", которые ставит перед регионами президент России Владимир Путин", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Как отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, в Арзамасе появится новый комплекс, способный принимать на обработку не менее 160 тысяч тонн ТКО в год. РЭО окажет инвестору меру поддержки в виде льготного займа. "РЭО готов предоставить финансирование в размере 1,1 миллиарда рублей в 2024 году и около 800 миллионов рублей – в 2027 году", — приводятся в сообщении слова Буцаева. Общий объем капитальных затрат составит 2,9 миллиарда рублей.
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Комплекс будет располагаться недалеко от села Волчиха. В состав объекта на первом этапе войдут мусоросортировочный комплекс, цех по обработке крупно-габаритных отходов и полигон для захоронения отходов. Предполагается, что объект сможет обслуживать южные районы Нижегородской области.
Отмечается, что для реализации проекта была создана дочерняя компания Корпорации развития Нижегородской области — ООО "Проект 3", которая выступает концессионером. "Реализацию концессионного соглашения будет вести Корпорация развития, которая при осуществлении ряда концессионных проектов выступает в качестве центра компетенций, обладающего серьезным опытом в этой области. На сегодняшний день среди курируемых нами концессий строительство 13 школ в Нижнем Новгороде и области, ледовой арены на Стрелке и модернизация инфраструктуры электротранспорта в Нижнем Новгороде", - цитирует пресс-служба слова руководителя Корпорации развития Нижегородской области Игоря Ищенко.
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Нижегородская областьНижегородская областьАрзамасРоссияГлеб НикитинДенис БуцаевКорпорация РазвитияРоссийский экологический операторЖКХ
 
 
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