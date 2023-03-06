Овчинский: Москва помогла производителю медицинской мебели удвоить мощности
© Фото : пресс-служба ДИПП Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
© Фото : пресс-служба ДИПП
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Столичный производитель медицинской мебели с помощью городской субсидии на лизинг вдвое нарастил производственные мощности, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Меры поддержки от города стимулируют рост производства медицинских изделий. Так, предприятие "Медицинофф", изготавливающее медицинскую мебель, в прошлом году получило от Москвы субсидию на 8,9 миллиона рублей на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования. Благодаря этому компания смогла пополнить технологический парк новыми станками, позволяющими вдвое увеличить производственные мощности", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Уточняется, что парк оборудования пополнили сверлильно-присадочные станки, обрабатывающий пресс, станок для облицовывания деталей, а также автопогрузчик и рукавный фильтр.
"Приобретенные при поддержке города станки уже установлены на производстве. В основном это устройства с автоматическим управлением, требующие минимального контроля со стороны сотрудников", – пояснил генеральный директор "Медицинофф"" Александр Белоглазов.
"Меры поддержки от города стимулируют рост производства медицинских изделий. Так, предприятие "Медицинофф", изготавливающее медицинскую мебель, в прошлом году получило от Москвы субсидию на 8,9 миллиона рублей на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования. Благодаря этому компания смогла пополнить технологический парк новыми станками, позволяющими вдвое увеличить производственные мощности", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Уточняется, что парк оборудования пополнили сверлильно-присадочные станки, обрабатывающий пресс, станок для облицовывания деталей, а также автопогрузчик и рукавный фильтр.
"Приобретенные при поддержке города станки уже установлены на производстве. В основном это устройства с автоматическим управлением, требующие минимального контроля со стороны сотрудников", – пояснил генеральный директор "Медицинофф"" Александр Белоглазов.