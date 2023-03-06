Рейтинг@Mail.ru
Комитет Госдумы одобрил проект о проверке банками платежей на мошенничество - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/moshennichestvo-1856163346.html
Комитет Госдумы одобрил проект о проверке банками платежей на мошенничество
Комитет Госдумы одобрил проект о проверке банками платежей на мошенничество - РИА Новости, 06.03.2023
Комитет Госдумы одобрил проект о проверке банками платежей на мошенничество
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, обязывающего кредитные организации проверять входящие платежи на... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:02
2023-03-06T16:02
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
анатолий аксаков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3fdc01f19f7ec2e4ba271b64d9d89dba.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, обязывающего кредитные организации проверять входящие платежи на мошенничество и предоставляющего им право два дня не проводить "явно мошеннические" операции. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 14 марта, сообщили РИА Новости в комитете. Документ, внесенный главой комитета Анатолием Аксаковым, разработан в целях совершенствования механизма противодействия хищению денежных средств ("антифрода") и увеличению суммы возврата банками уже похищенных мошенниками денежных средств. Депутат обращает внимание на рост мошенничеств, связанных с добровольной передачей гражданами сведений (например, номеров платежных карт, кодов, паролей), которые используются преступниками для несанкционированных операций, в том числе переводов денежных средств без согласия клиентов (социальная инженерия). Поэтому законопроект обязывает не только банк плательщика, как предусмотрено сейчас, но и банк получателя средств проводить "антифрод", то есть проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, которую ведет ЦБ РФ. Результаты этой проверки должны направляться в банк плательщика, если это предусмотрено правилами платежной системы, в рамках которой осуществляется денежный перевод. При этом банк плательщика должен использовать данную информацию при принятии решения о выявлении признаков перевода денежных средств без согласия клиента. А в связи с тем, что у граждан похищают денежные средства чаще всего методами социальной инженерии, когда те самостоятельно переводят деньги мошенникам, банкам предоставляется право не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие клиента. Это будет возможно, если оператор по переводу денежных средств получил от ЦБ РФ информацию из базы данных, указывающую на операцию без согласия клиента. У банка получателя будет право приостанавливать использование клиентом электронного средства платежа, который находится в этой базе данных ЦБ. Также вносятся изменения, позволяющие кредитным организациям в рамках мероприятий по "антифроду" не приостанавливать операции по переводу денежных средств с использованием платежных карт без согласия клиента, а осуществлять проверку на признаки операций без согласия клиента на этапе до приема к исполнению распоряжения клиента.
https://ria.ru/20230213/moshennichestvo-1851612146.html
https://ria.ru/20230216/moshenniki-1852357868.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595541199_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_c7a639aff874a420c2306c395a173040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, анатолий аксаков, общество
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Анатолий Аксаков, Общество
Комитет Госдумы одобрил проект о проверке банками платежей на мошенничество

Комитет Госдумы поддержал проект о проверке банками входящих платежей на мошенничество

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, обязывающего кредитные организации проверять входящие платежи на мошенничество и предоставляющего им право два дня не проводить "явно мошеннические" операции. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 14 марта, сообщили РИА Новости в комитете.
Документ, внесенный главой комитета Анатолием Аксаковым, разработан в целях совершенствования механизма противодействия хищению денежных средств ("антифрода") и увеличению суммы возврата банками уже похищенных мошенниками денежных средств.
Люди у входа в новый объединенный визовый центр в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
СМИ: в России появился новый вид мошенничества
13 февраля, 09:39
Депутат обращает внимание на рост мошенничеств, связанных с добровольной передачей гражданами сведений (например, номеров платежных карт, кодов, паролей), которые используются преступниками для несанкционированных операций, в том числе переводов денежных средств без согласия клиентов (социальная инженерия).
Поэтому законопроект обязывает не только банк плательщика, как предусмотрено сейчас, но и банк получателя средств проводить "антифрод", то есть проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, которую ведет ЦБ РФ.
Результаты этой проверки должны направляться в банк плательщика, если это предусмотрено правилами платежной системы, в рамках которой осуществляется денежный перевод. При этом банк плательщика должен использовать данную информацию при принятии решения о выявлении признаков перевода денежных средств без согласия клиента.
А в связи с тем, что у граждан похищают денежные средства чаще всего методами социальной инженерии, когда те самостоятельно переводят деньги мошенникам, банкам предоставляется право не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие клиента. Это будет возможно, если оператор по переводу денежных средств получил от ЦБ РФ информацию из базы данных, указывающую на операцию без согласия клиента.
У банка получателя будет право приостанавливать использование клиентом электронного средства платежа, который находится в этой базе данных ЦБ. Также вносятся изменения, позволяющие кредитным организациям в рамках мероприятий по "антифроду" не приостанавливать операции по переводу денежных средств с использованием платежных карт без согласия клиента, а осуществлять проверку на признаки операций без согласия клиента на этапе до приема к исполнению распоряжения клиента.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Сбербанк предупредил о появлении новых сценариев мошенничества
16 февраля, 11:45
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФАнатолий АксаковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала