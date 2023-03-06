https://ria.ru/20230306/minnikhanov-1856222472.html
Минниханов отметил важность сотрудничества России с мусульманскими странами
Минниханов отметил важность сотрудничества России с мусульманскими странами - РИА Новости, 06.03.2023
Минниханов отметил важность сотрудничества России с мусульманскими странами
Исламская экономика является важнейшей частью мировой экономики, а в условиях кризиса в международных отношениях сотрудничество РФ и стран мусульманского мира... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T18:48
2023-03-06T18:48
2023-03-06T18:48
республика татарстан
россия
москва
казань
рустам минниханов
марат хуснуллин
сергей лавров
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 6 мар – РИА Новости. Исламская экономика является важнейшей частью мировой экономики, а в условиях кризиса в международных отношениях сотрудничество РФ и стран мусульманского мира приобретает особую значимость, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. В понедельник в Москве, в МИД России, состоялась встреча руководства группы стратегического видения "Россия – исламский мир" с послами государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). В ней приняли участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Минниханов по поручению президента РФ возглавляет группу стратегического видения "Россия – исламский мир". "Расширение взаимодействия с мусульманскими странами – одно из приоритетных направлений российской внешней политики. Сегодня исламский мир представляет собой уникальную цивилизационную общность со своими интересами в международной политике, экономике и гуманитарном взаимодействии. Исламская экономика является важнейшей частью мировой экономики", - сказал Минниханов в ходе встречи. Глава группы стратегического видения отметил, что Россия отстаивает само право на собственные ценностные ориентиры, выступает за сохранение многополярного мира, многообразие культур. "В сегодняшнее непростое время, в условиях кризиса в международных отношениях сотрудничество между Российской Федерацией и странами мусульманского мира приобретает особую значимость", - подчеркнул он. Минниханов напомнил, что группа стратегического видения "Россия – исламский мир" представляет собой площадку для консультаций на уровне общественно-политических деятелей, деловых кругов, представителей научной общественности и духовенства, имеющих авторитет и влияние в исламских странах. Сегодня в нее входят 36 российских и 34 иностранных представителя из 28 стран и центрального аппарата ОИС. Деятельность и состав группы постоянно расширяются. Под ее эгидой проводятся мероприятия экономического, научно-практического, религиозного и культурного характера. Одним из таких мероприятий является международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum", который решением президента России с этого года будет проводиться как мероприятие федерального значения. По словам Минниханова, KazanForum – экономическая платформа деятельности группы стратегического видения, в этом смысле он уникален, подобного форума в России нет. "Мы рассчитываем на ваше содействие в привлечении самого широкого круга участников из ваших стран. Уверен, участие в деловой программе форума даст хорошую практическую отдачу в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, гуманитарной и многих других областях", - отметил руководитель группы стратегического видения. Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил президента Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу и возобновить ее деятельность. Заседания группы проходят ежегодно.
https://ria.ru/20230302/rynok-1855424056.html
https://ria.ru/20230214/studenty-1852029752.html
https://ria.ru/20230214/forum-1852020459.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, казань, рустам минниханов, марат хуснуллин, сергей лавров, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Москва, Казань, Рустам Минниханов, Марат Хуснуллин, Сергей Лавров, Республика Татарстан (Татарстан)
Минниханов отметил важность сотрудничества России с мусульманскими странами
Минниханов: сотрудничество России и стран мусульманского мира имеет особую значимость
КАЗАНЬ, 6 мар – РИА Новости. Исламская экономика является важнейшей частью мировой экономики, а в условиях кризиса в международных отношениях сотрудничество РФ и стран мусульманского мира приобретает особую значимость, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
В понедельник в Москве
, в МИД России, состоялась встреча руководства группы стратегического видения "Россия – исламский мир" с послами государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). В ней приняли участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
. Минниханов по поручению президента РФ возглавляет группу стратегического видения "Россия – исламский мир".
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"Расширение взаимодействия с мусульманскими странами – одно из приоритетных направлений российской внешней политики. Сегодня исламский мир представляет собой уникальную цивилизационную общность со своими интересами в международной политике, экономике и гуманитарном взаимодействии. Исламская экономика является важнейшей частью мировой экономики", - сказал Минниханов в ходе встречи.
Глава группы стратегического видения отметил, что Россия отстаивает само право на собственные ценностные ориентиры, выступает за сохранение многополярного мира, многообразие культур. "В сегодняшнее непростое время, в условиях кризиса в международных отношениях сотрудничество между Российской Федерацией и странами мусульманского мира приобретает особую значимость", - подчеркнул он.
Минниханов напомнил, что группа стратегического видения "Россия – исламский мир" представляет собой площадку для консультаций на уровне общественно-политических деятелей, деловых кругов, представителей научной общественности и духовенства, имеющих авторитет и влияние в исламских странах. Сегодня в нее входят 36 российских и 34 иностранных представителя из 28 стран и центрального аппарата ОИС. Деятельность и состав группы постоянно расширяются. Под ее эгидой проводятся мероприятия экономического, научно-практического, религиозного и культурного характера.
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Одним из таких мероприятий является международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum", который решением президента России с этого года будет проводиться как мероприятие федерального значения. По словам Минниханова, KazanForum – экономическая платформа деятельности группы стратегического видения, в этом смысле он уникален, подобного форума в России нет.
"Мы рассчитываем на ваше содействие в привлечении самого широкого круга участников из ваших стран. Уверен, участие в деловой программе форума даст хорошую практическую отдачу в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, гуманитарной и многих других областях", - отметил руководитель группы стратегического видения.
Группа стратегического видения "Россия – исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова
и Минтимера Шаймиева
в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани
, Стамбуле
, Джидде
и Кувейте
. В 2014 году президент РФ Владимир Путин
уполномочил президента Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу и возобновить ее деятельность. Заседания группы проходят ежегодно.
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В Татарстане рассказали о форуме "Россия — Исламский мир: KazanForum"