https://ria.ru/20230306/maskirovka-1856066689.html
Разработчик рассказал о создании "невидимой" для тепловизоров маскировки
Разработчик рассказал о создании "невидимой" для тепловизоров маскировки - РИА Новости, 06.03.2023
Разработчик рассказал о создании "невидимой" для тепловизоров маскировки
Создание маскировки для военнослужащих, которая делала бы их невидимыми для тепловизоров противника, является критически важной задачей в свете СВО,... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T10:16
2023-03-06T10:16
2023-03-06T10:17
безопасность
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Создание маскировки для военнослужащих, которая делала бы их невидимыми для тепловизоров противника, является критически важной задачей в свете СВО, соответствующие работы в России ведутся, но для их успеха требуются новые материалы, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор научно-производственной специальной фирмы "Штурм" Владимир Дробяк. "В тепловизоре точно видят (украинские военные российских бойцов – ред). На текущий момент эта проблема как никогда актуальна. Мы серьезно занимались этой темой на протяжении шести лет и даже получили довольно обнадеживающие результаты. Однако на завершающем этапе испытаний "невидимая" для тепловизора маскировка попала в крайне неблагоприятные условия, так называемые "температурно-погодные качели", - сказал он. Дробяк пояснил, что сегодня снизить заметность фигуры человека в тепловом диапазоне излучения возможно, но только на короткий период времени, при стабильном температурном режиме окружающей среды, стандартных климатических условиях и без резкого суточного колебания этих параметров. Собеседник агентства отметил, что добиться прорыва в данном направлении было бы возможно в случае создания принципиально новых маскировочных материалов: "Пока мы их не получим, не сможем достичь нужного результата. Необходимо тесное взаимодействие науки и производства, консолидация усилий во всех смежных областях". НСПФ "Штурм – снаряжение и экипировка" была создана в 2001 году в Московской области. Одним из основных направлений работы предприятия является разработка комплексов маскировки военнослужащих, один из которых – 6Ш122 с 2014 года поступает в ВС РФ в составе экипировки солдата будущего "Ратник". Кроме того, на снабжении российских силовых ведомств, в том числе штурмовых подразделений стоят четыре типа бронежилетов разработки компании.
https://ria.ru/20230222/rostekh-1853592033.html
https://ria.ru/20230306/maskirovka-1856037896.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, московская область (подмосковье)
Безопасность, Россия, Московская область (Подмосковье)
Разработчик рассказал о создании "невидимой" для тепловизоров маскировки
"Штурм": создание невидимой для тепловизоров маскировки является критически важным для СВО
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Создание маскировки для военнослужащих, которая делала бы их невидимыми для тепловизоров противника, является критически важной задачей в свете СВО, соответствующие работы в России ведутся, но для их успеха требуются новые материалы, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор научно-производственной специальной фирмы "Штурм" Владимир Дробяк.
"В тепловизоре точно видят (украинские военные российских бойцов – ред). На текущий момент эта проблема как никогда актуальна. Мы серьезно занимались этой темой на протяжении шести лет и даже получили довольно обнадеживающие результаты. Однако на завершающем этапе испытаний "невидимая" для тепловизора маскировка попала в крайне неблагоприятные условия, так называемые "температурно-погодные качели", - сказал он.
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Дробяк пояснил, что сегодня снизить заметность фигуры человека в тепловом диапазоне излучения возможно, но только на короткий период времени, при стабильном температурном режиме окружающей среды, стандартных климатических условиях и без резкого суточного колебания этих параметров.
Собеседник агентства отметил, что добиться прорыва в данном направлении было бы возможно в случае создания принципиально новых маскировочных материалов: "Пока мы их не получим, не сможем достичь нужного результата. Необходимо тесное взаимодействие науки и производства, консолидация усилий во всех смежных областях".
НСПФ "Штурм – снаряжение и экипировка" была создана в 2001 году в Московской области
. Одним из основных направлений работы предприятия является разработка комплексов маскировки военнослужащих, один из которых – 6Ш122 с 2014 года поступает в ВС РФ в составе экипировки солдата будущего "Ратник". Кроме того, на снабжении российских силовых ведомств, в том числе штурмовых подразделений стоят четыре типа бронежилетов разработки компании.
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