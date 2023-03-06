https://ria.ru/20230306/maskirovka-1856066689.html

Разработчик рассказал о создании "невидимой" для тепловизоров маскировки

Разработчик рассказал о создании "невидимой" для тепловизоров маскировки - РИА Новости, 06.03.2023

Разработчик рассказал о создании "невидимой" для тепловизоров маскировки

Создание маскировки для военнослужащих, которая делала бы их невидимыми для тепловизоров противника, является критически важной задачей в свете СВО,... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T10:16

2023-03-06T10:16

2023-03-06T10:17

безопасность

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Создание маскировки для военнослужащих, которая делала бы их невидимыми для тепловизоров противника, является критически важной задачей в свете СВО, соответствующие работы в России ведутся, но для их успеха требуются новые материалы, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор научно-производственной специальной фирмы "Штурм" Владимир Дробяк. "В тепловизоре точно видят (украинские военные российских бойцов – ред). На текущий момент эта проблема как никогда актуальна. Мы серьезно занимались этой темой на протяжении шести лет и даже получили довольно обнадеживающие результаты. Однако на завершающем этапе испытаний "невидимая" для тепловизора маскировка попала в крайне неблагоприятные условия, так называемые "температурно-погодные качели", - сказал он. Дробяк пояснил, что сегодня снизить заметность фигуры человека в тепловом диапазоне излучения возможно, но только на короткий период времени, при стабильном температурном режиме окружающей среды, стандартных климатических условиях и без резкого суточного колебания этих параметров. Собеседник агентства отметил, что добиться прорыва в данном направлении было бы возможно в случае создания принципиально новых маскировочных материалов: "Пока мы их не получим, не сможем достичь нужного результата. Необходимо тесное взаимодействие науки и производства, консолидация усилий во всех смежных областях". НСПФ "Штурм – снаряжение и экипировка" была создана в 2001 году в Московской области. Одним из основных направлений работы предприятия является разработка комплексов маскировки военнослужащих, один из которых – 6Ш122 с 2014 года поступает в ВС РФ в составе экипировки солдата будущего "Ратник". Кроме того, на снабжении российских силовых ведомств, в том числе штурмовых подразделений стоят четыре типа бронежилетов разработки компании.

https://ria.ru/20230222/rostekh-1853592033.html

https://ria.ru/20230306/maskirovka-1856037896.html

россия

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, московская область (подмосковье)