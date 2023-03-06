https://ria.ru/20230306/malyshi-1856134407.html

"Спокойной ночи, малыши!": что стало с кукловодами любимой программы

"Спокойной ночи, малыши!": что стало с кукловодами любимой программы - РИА Новости, 06.03.2023

"Спокойной ночи, малыши!": что стало с кукловодами любимой программы

Программа "Спокойной ночи, малыши!" вышла на экраны 1 сентября 1964 года. Она шла в прямом эфире в виде картинок с закадровым текстом. Затем их заменили... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T17:18

2023-03-06T17:18

2023-03-06T17:18

шоубиз

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Программа "Спокойной ночи, малыши!" вышла на экраны 1 сентября 1964 года. Она шла в прямом эфире в виде картинок с закадровым текстом. Затем их заменили кукольные спектакли, но там были совсем другие герои: Буратино, заяц Тепа (прообраз Степашки), Шустрик и Мямлик. А вот знаменитый квартет: Филя, Степашка, Хрюша и Каркуша — формировался с 1968 по 1982 год — целых 14 лет собирали любимых героев, которые до сих пор желают спокойной ночи малышам в России и странах СНГ.Как рассказали создатели программы, за все время ее существования поменялось не так много кукол. Например, тому Хрюше, который сегодня снимается в передаче, — 20 лет. Голоса любимых героев, кажется, за все это время не менялись: тот же хрипловатый Хрюша, слегка визгливый Степашка, лающий Филя и женственная Каркуша. Однако это мастерство актеров, которых, конечно, за все эти годы было несколько. Но что стало с теми, кто начал работать в программе первым?Филя: Григорий ТолчинскийПервым на экранах советского ТВ появился Филя в 1968 году. Голос ему подарил Григорий Толчинский. Он родился 11 ноября 1936 года в Москве. В 1959-м поступил на службу в Театр кукол Образцова, где и проработал до конца жизни, а десять лет спустя подарил свой голос Филе.Он работал в "Спокойной ночи, малыши!" 20 лет. Как-то Толчинский сказал, что на пенсии издаст книгу "Двадцать лет под юбкой тети Вали" — ведущей знаменитой программы, которую знали по всему Союзу.Однако на пенсию он так и не вышел. В ночь на 5 марта 1988 года Толчинский уснул в своем кресле, но так и не проснулся. Ему был 51 год.Хрюша: Наталья ДержавинаХулиган Хрюша появился на экранах в 1971 году. Конечно, он стал главным любимцем всех детей, и остается таким до сих пор. "Мамой" поросенка была Наталья Державина.Она родилась 1 октября 1942 года в Ташкенте, и уже в 17 лет была принята в Театр кукол Образцова и работала там с перерывами с 1959 по 1968 год и с 1974 по 1990-й.В 1995 году актриса получила звание Заслуженной артистки России за заслуги в области искусства.Наталья Владимировна дарила свой голос Хрюше без малого 31 год, до самой смерти в 2002 году. Только последний месяц жизни она уже не озвучивала поросенка из-за болезни.У актрисы была обширная гнойная рана ноги, но операция не состоялась. 11 марта 2002 года из-за интоксикации и слабого сердца она умерла. Державиной было 59 лет.Каркуша: Гертруда СуфимоваВорона Каркуша — единственная девочка в передаче "Спокойной ночи, малыши!", она последней присоединилась к знаменитому звериному квартету — в 1982 году. Ее голосом до 1998 года была Гертруда (Гера) Суфимова.Актриса родилась 30 апреля 1927 года, и была самой возрастной среди коллег. А на натурных съемках программы ей даже приходилась взбираться на дерево, ведь ее героиня — ворона.В отличие от своих коллег, Суфимова никак не была связана с куклами, она служила в Театре на Малой Бронной.Гертруда Александровна в 1995 году стала Заслуженной артисткой России. Ее жизнь оборвалась 15 апреля 1998 года в Доме ветеранов сцены имени А. А. Яблочкиной.Степашка: Наталья ГолубенцеваЗадорный зайчик Степашка появился в программе в 1974 году. Его высокий звонкий голос принадлежит актрисе Наталье Голубенцевой. Причем артистка до сих управляет своим героем — вот уже 49 лет.Она родилась 27 октября 1942 года в столице. С 1973 по 1990 работала в Москонцерте кукловодом детского отдела. В 1995 году стала Заслуженной артисткой России. В павильонах программы Наталью Александровну знают и уважают все, и берут с нее пример. Кстати, у актрисы особое отношение к своему персонажу: она зовет его по-взрослому — Степан.Кроме того, в 2002 году, после смерти Державиной и до прихода новой "мамы" Хрюши Оксаны Чабанюк, Голубенцева управляла поросенком и озвучивала его, а также она периодически играет Ерошку.

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов